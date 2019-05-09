Sakaryaspor - Yılport Samsunspor: 1-0

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI (Sakarya) ()
STAT: Yeni Atatürk
HAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Gökhan Memişoğlu (xx), İlker Takpak (xx)
SAKARYASPOR: Oğuz (xxx) - Canberk Ömer (xx), Serkan (xxx), Oğuz Kocabal (xx), Berk İsmail (xx) (Dk. 81 Hacı Ömer Doğru), Ferhat (xx), Ümit Yasin (xxx), Dilaver (xxx) (Dk. 90+2 Savaş Tağa), Zahit (xx), Ferit (xx), Berkay Can (xx)
YILPORT SAMSUNSPOR: Furkan (xx) - Oğuz (xx), Ramazan (xx), İlyas (xx), Yılmaz (xx), Erhan (xx) (Dk. 61 Abdülkadir Özgen xx), Cenk (xx), Erhan Kartal (xx) (Dk. 86 Onur Eriş xx), Samet (xx), Erkam (xx), Bahattin (xx)
GOL: Dk. 54 Serkan (Sakaryaspor)
SARI KART: Ferhat, Serkan (Sakaryaspor) - Oğuz, Erhan, Abdülkadir (Yılport Samsunspor)
TFF 2'nci Lig play-off çeyrek finalinde Sakaryaspor sahasında konuk ettiği Yılport Samsunspor’u 1-0 mağlup etti.
14’üncü dakikada Berk İsmail'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Dilaver'in vuruşu az farkla auta çıktı.
25’inci dakikada Ramazan’ın pasında ceza sahası içinde Bahattin Köse’nin kafa vuruşu auta çıktı.
54’üncü dakikada Dilaver'in ceza sahası içerisine gönderdiği topu Oğuz Gürbulak sektirdi ve top Serkan Odabaşoğlu'nun önünde kaldı. İki kişiyi oyundan düşüren Serkan’ın vuruşu ağlara gitti: 1-0.
84’üncü dakikada Erhan’ın pasında topla buluşan İlyas'ın çaprazdan vuruşu az farkla auta çıktı.
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