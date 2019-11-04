Sakaryaspor - Vanspor Futbol Kulübü: 4-2
Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat(xxx), Ufuk Uğurlu(xx), Samet Özkul(xx) SAKARYASPOR: Oğuz (xxx) - Canberk Ömer (xx), Özgür (xxx)(Dk.83 Orkun xx), Abdülaziz (xxx),...
Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -
STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat(xxx), Ufuk Uğurlu(xx), Samet Özkul(xx)
SAKARYASPOR: Oğuz (xxx) - Canberk Ömer (xx), Özgür (xxx)(Dk.83 Orkun xx), Abdülaziz (xxx), Taşkın (xxx)(Dk.75 Serkan xx), Berk İsmail (xxx), Aydın (xxx)(Dk.71 Okan xx), Yaser (xxx), Bekir (xxx), Denis (xx), Berkay Can (xxx)
VANSPOR: Salih (xx)- Yakup (x), Ufukhan (xx), Şerif (xx)(Dk.61 Tunç Murat x), Barış Sağır(xxx), Barış Gök (xx), Oktay (xx), Mert (xx)(Dk.59 Cihan xx), Serdar (xxx), Batuhan (xxx), Mehmet Sıddık (x) (Dk.45 Samet xx)
GOL: Dk.45-88 Yaser, Dk.55-68 Abdülaziz (Sakaryaspor), Dk.21 Batuhan, Dk.33 Serdar (Vanspor),
KIRMIZI KART: Dk.46 Yakup (Vanspor)
SARI KART: Yaser (Sakaryaspor), Yakup, Batuhan, Salih, Oktay (Vanspor)
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, sahasında Vanspor Futbol Kulübü'nü 4-2 yendi.
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