Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...
Akşener, Batman'da beyaz tülbentle konuştu: Biz milletle ittifak yaptık
Akşener: Biz milletle ittifak yaptık
İTO başkanlığına Şekib Avdagiç seçildi
İTO başkanlığına Şekib Avdagiç seçildi
Rusya: Suriye 103 füzeden 71’ini yakaladı
Rusya: Suriye 103 füzeden 71’ini...

Sakaryaspor- SBS İnşaat Kırklarelispor: 3-1

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () STAT: Yeni Sakarya Atatürk HAKEMLER Çağdaş Altay (xxx), Hasan Hüseyin Tetik (xxx), İsmail Taygun Tasalı (xxx) SAKARYASPOR: Ercüment (xx) - Tufan (xx), Hakkı Can (xxx), Cenk (xxx), Yasir (xxx), Serdar Ümit...

Sakaryaspor- SBS İnşaat Kırklarelispor: 3-1

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

STAT: Yeni Sakarya Atatürk
HAKEMLER Çağdaş Altay (xxx), Hasan Hüseyin Tetik (xxx), İsmail Taygun Tasalı (xxx)
SAKARYASPOR: Ercüment (xx) - Tufan (xx), Hakkı Can (xxx), Cenk (xxx), Yasir (xxx), Serdar Ümit (xx)(Dk. 79 Sezer ), Ferhat (xx)(Dk. 60 Batuhan xx), Talha (xxx), Cem (xxx), Ramazan Çevik (xx)(Dk. 54 Ramazan Civelek xx), Mahir (xxx)
SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR: Alişan (xx) - Davut (xx), Saffet Gurur (xx), Müslüm (x), Enis (xx)(Dk. 73 Ahmet Baykal x), Mehmet Menderes (xx)(Dk. 78 Metincan), Hakkı (xx), Osman (xx), Oğuzhan (xx), Salim (xx)(Dk. 55 Tekin xx), Caner (xx)
GOL: Dk. 31 Müslüm (K.K), Dk. 68 Mahir, Dk. 87 Batuhan (Sakaryaspor) -  Dk. 45 Hakkı (SBS İnşaat Kırklarelispor)
SARI KART: Tufan, Cem, Talha, Sezer (Sakaryaspor) - Davut, Müslüm, Hakkı İsmet, Oğuzhan (SBS İnşaat Kırklarelispor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Sakaryaspor sahasında SBS İnşaat Kırklarelispor'u 3-1 mağlup etti.

31'nci dakikada Sakaryaspor'un sol kanattan Talha ile geliştirdiği atakta ceza sahasına gönderdiği topa ters bir vuruş yapan Müslüm topu kendi kalesine gönderd: 1-0.
45'nci dakikada Hakkı topla buluşurken ceza sahası dışına kadar sürüklediği topa düzgün bir vuruş yaparak ağlara gönderdi: 1-1.
68'nci dakikada Talha'nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Mahir'in vuruşu ağlara gitti: 2-1.
87'nci dakikada orta saha mücadelesinde topu kapan Batuhan topu ceza sahası içine kadar taşırken düzgün vuruşuyla ağlara gönderdi: 3-1.
Sakaryaspor karşılaşmayı 3-1 kazandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314