Sakaryaspor - Şanlıurfaspor: 4-0

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()
STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Yiğit Aslan (xx), Ahmet Ayaz (xx), Cemal Alpay (xx)
SAKARYASPOR: Ercüment (xxx) - Serdar Ümit (xx), Ramazan Çevik (xxx), Beykan (xxx)(Dk.84 Ramazan Civelek), Ferhat (xx)(Dk.79 Sezer), Cenk (xx), Karahan Yasir (xxx), Talha (xxx), Tufan (xx), Burak (xx), Batuhan Karadeniz (xxx) (Dk.66 Mahir)
ŞANLIURFASPOR: Ömer (x) - Şaban (xx), Oğuzhan (xx), Hüseyin (x) (Dk.56 Fahri), Mehmet Taşcı(x), Mehmet Albayrak (x), Nuri (xx), Feridun (x), Fevzi (x)(Dk.46 Sercan x), Muhammet (xx), İzzet (x)
GOLLER: Dk.21 Talha, Dk.37 Beykan, Dk.69 ve 80 Mahir Sağlık (Sakaryaspor)
KIRMIZI KART: Dk.52 Mehmet Taşcı (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Beykan, Burak, Ferhat, Talha (Sakaryaspor), Mehmet Taşcı, Mehmet Albayrak (Şanlıurfaspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Sakaryaspor sahasında Şanlıurfaspor'u 4-0 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısını eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da izledi.
21'inci dakikada kontra atakta Talha ceza sahası içinden vuruşu ağlara gitti: 1-0.
37'nci dakikada Ramazan'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Beykan'ın şutu ağlara gitti: 2-0.
69'uncu dakikada Beykan'ın pasına yükselen Mahir'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.
80'inci dakikada Talha'nın ceza sahasına gönderdiği topa gelişine vuran Mahir, topu ağlara gönderdi: 4-0.
Karşılaşma Sakaryaspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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