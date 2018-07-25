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Sakaryaspor - Galatasaray: 0-3

Serhat YILMAZ / ADAPAZARI-SAKARYA,() STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu HAKEM: Ümit Öztürk SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan (Dk. 78 Emircan) -  Recep (Dk. 46 Canberk), Ferit (Dk. 64 Alper), Burak (Dk 46 Hakkı Can), Berkay (Dk. 73 Oğuzhan), Oğuz...

Sakaryaspor - Galatasaray: 0-3

Serhat YILMAZ / ADAPAZARI-SAKARYA,()

STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
HAKEM: Ümit Öztürk
SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan (Dk. 78 Emircan) -  Recep (Dk. 46 Canberk), Ferit (Dk. 64 Alper), Burak (Dk 46 Hakkı Can), Berkay (Dk. 73 Oğuzhan), Oğuz Kocabal (Dk. 46 Mertcan), Savaş (Dk. 64 Gökhan), Ferhat, İlyas (Dk. 46 Berk İsmail), Tevfik (Dk. 46 Hacı Ömer), Zahit
GALATASARAY: İsmail (Dk. 78 Boran) -  Linnes (Dk. 46 Fernando), Ahmet, Maicon (Dk. 78 Abdussamed), Carole, Selçuk (Dk. 62 Rodrigues), Belhanda (Dk. 62 Celil), Feghouli (Dk. 46 Donk), Sinan (Dk. 83 Ahmet Sivri), Onyekuru (Dk. 62 Doğan Can), Muğdat (Dk. 69 Yunus)
GOLER: Dk.5 Muğdat, Dk.21 Belhanda, Dk.42 Sinan (Galatasaray)
SARI KART: Berkay (Sakaryaspor)

Galatasaray hazırlık karşılaşamasında 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor'u 0-3 mağlup etti.
Galatasaray, hazırlık maçında Sakarya Yeni Atatürk Stadı'nda 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor'la karşı karşıya geldi.
5'nci dakikada Galatasaray'ın yeni transferi Muğdat Çelik'in iki kişinin arasından sıyrılıp yaptığı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
21'inci dakikada topla ceza sahasına giren Belhanda, kalenin sağ tarafına yerden düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 0 - 2. 
42'nci dakikada Sinan Gümüş, ceza sahası içinde buluştuğu topu sert bir vuruşla kalenin farkı 3'e çıkardı: 0 - 3.
Galatasaray, Sakaryaspor'u hazırlık maçında 3-0 mağlup etti.

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