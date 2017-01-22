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Sakaryaspor-Bergama Belediyespor: 1-1

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Sakaryaspor sahasında Bergama Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Sakaryaspor-Bergama Belediyespor: 1-1

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Sakaryaspor sahasında Bergama Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

 STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Ali Tuna (xx), Hasan Erdoğan (xx)

SAKARYASPOR: Hüseyin Bilge (xxx)- Zafer Aydoğdu (x), Ceyhun Yelkenci (xx), Fahri Tatan (xx) (Dk.60 Hüseyin Altuğ Taş xx), Murat Hacıoğlu (xx) (Dk.74 Enes Ata x), Fikret Topaloğlu (xx), Ahmet Aktaş (xx), Fatih Özçelik (xx) (Dk.82 Hakan Akman), Coşkun Yılmaz (xxx), Burak Bekaroğlu(xx), Erçağ Evirgen(xxx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Süleyman Genal (xx)- Emre Tosun (xx), Emre İşçiler (xxx) (Dk.84 Onurcan Küçük), Ramazan Altıntepe (x), Alican Buruk (xx) (Dk.60 Ömercan xx), Oğuzhan Palaz (x), Hüseyin Teker (xx), Harun Tutum (xx) (Dk.90 Hüseyin Akman), İlyas Ekiz (xx), Aykut Karaman (xx), Gökhan Şahin (xx)

GOLLER: Dk.69 Coşkun Yılmaz (Sakaryaspor), Dk.38 İlyas Ekiz (Bergama Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk.85 İlyas Ekiz (Bergama Belediyespor)

SARI KARTLAR: Zafer Aydoğdu, Fikret Topaloğlu (Sakaryaspor), Gökhan Şahin, İlyas Ekiz, Süleyman Genal (Bergama Belediyespor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Sakaryaspor sahasında Bergama Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

30'uncu dakikada Erçağ Evirgen'in ceza sahası dışından vuruşu kaleci Süleymen Genal'da kaldı.
38'inci Bergama Beledilespor atağında Gökhan Şahin'in pasında topla buluşan İlyas Ekiz topu ağlara gönderdi: 0-1.
69'uncu dakikada Sakaryaspor atağında Murat Hacıoğlu'nun ceza sahasının dışından kullandığı serbest vuruşla ceza sahası içinde topla buluşan Coşkun Yılmaz topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
90'ıncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Akman'ın vuruşunda top kaleci Süleyman Genal'da kaldı.

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