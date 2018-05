Sakaryaspor - Bandırmaspor: 1-5

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Tugay Kaan Namoğlu, Sezgin Çınar, Bersan Duran

SAKARYASPOR: Aykut Berat (x) - Cem (x), Sezer (x) (Dk. 70 Ramazan Çevik x), Beykan (x), Cenk (xx), Yunus Emre (x) (Dk. 57 Mahir x), Ramazan (x) (Dk. 57 Serdar Ümit x), Karahan Yasir (xx), Hakkı Can (xx), Talha (xx), Tufan (xx)

BANDIRMASPOR: Ali (xxx) - Birhan (xx), Davıd Deniz (xx), Özgür (xxx), Erhan (xxx), Berkay Can (xxx), Hüseyin Altuğ (xx), Nurettin (xxx), Oğuzhan (xxx), Bahri Can (xxx), Murathan (x) (Dk. 46 Feyyaz xx) (Dk. 76 Mehmet Gülmez x)

GOLLER: Dk. 21 Talha (Sakaryaspor) - Dk. 19 Oğuzhan, Dk. 48 Özgür, Dk. 52, Dk. 59, Dk. 77 Erhan Şentürk (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Hakkı Can, Mahir, Aykut Berat (Sakaryaspor) - Bahri Can, Nurettin (Bandırmaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Sakaryaspor sahasında Bandırmaspor'a 5-1 yenildi.

