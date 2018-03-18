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Sakaryaspor - Altay: 1-0

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () STAT: Yeni Sakarya Atatürk HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Murat Temel (xx), Gökhan Barcın (xx) SAKARYASPOR: Ercüment (xxx) - Serdar Ümit (xxx), Beykan (xxx), Ferhat (xx), Cenk (xxx), Ramazan Civelek(xx)(Dk.46...

Sakaryaspor - Altay: 1-0

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

STAT: Yeni Sakarya Atatürk
HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Murat Temel (xx), Gökhan Barcın (xx)
SAKARYASPOR: Ercüment (xxx) - Serdar Ümit (xxx), Beykan (xxx), Ferhat (xx), Cenk (xxx), Ramazan Civelek(xx)(Dk.46 Ramazan Çevik xx), Karahan Yasir (xxx),Talha (xxx), Mahir (xx)(Dk.62 Batuhan xxx)(Dk.88 Sezer Badur), Tufan (xxx), Burak (xxx)
ALTAY: Egemen (xx) - Mustafa Murat (xxx), Murat (xx), İbrahim (xx), Serkan (xx), Atakan Rıdvan (xxx), Maksut (xx)(Dk.66 Ferhat x), Fatih (xx), Doğan (xx), İhsan Furkan (xx), Muharrem Ozan (xx)
GOL: Dk.75 Batuhan Karadeniz (Sakaryaspor)
SARI KART: Beykan, Burak, Ferhat (Sakaryaspor), Atakan Rıdvan, Egemen (Altay)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti.

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