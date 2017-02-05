Sakaryaspor-Afjet Afyonspor: 1-2

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya), ()
STAT: Sakarya Atatürk
HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Çağlar Mehmet Uludağ (xx), Boran Turan (xx)
SAKARYASPOR: Hüseyin (x) (Dk.58 Bora Sevim)- Zafer (xx), Ceyhun (xxx)(Dk.69 Mümin Aysever xx), Murat Hacıoğlu (Dk.46 Serdar Ümit Deniz xx), Hüseyin Altuğ Taş(xx), Fikret (xx), Ahmet Aktaş (x), Fatih Özçelik (xx), Coşkun (xx), Burak (xx), Erçağ (xxx)
AFJET AFYONSPOR: Murat (xx)- Ömer Çelik (xx)(Dk.81 Abdullah Yıldırım), Yasin (xxx), Oltan (xxx), Mehmet (xx), Ömer (xx), Nazmi (xxx), Ali Kılıç (xxx), İsmet (xx), Murathan (xx), Uğur (x)
GOLLER: Dk.30 Hüseyin Altuğ Taş (Sakaryaspor), Dk.40 Yasin Yener, Dk.89 Oltan (Afjet Afyonspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.52 Ahmet Aktaş Dk.84 Coşkun (Sakaryaspor), Dk.81 Uğur (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Ceyhun, Coşkun (Sakaryaspor), Murathan, Uğur (Afjet Afyonspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.52 Ahmet Aktaş Dk.84 Coşkun (Sakaryaspor), Dk.81 Uğur (Afjet Afyonspor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Sakaryaspor, seyircisi önünde Afjet Afyonspor'a 2-1 mağlup oldu.
26'ıncı dakikadamki Sakaryaspor’un atağında Fatih Özçelik'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Erçağ Evirgen’in vuruşunda auta çıktı.
30'uncu dakikada Sakaryaspor atağında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Hüseyin Altuğ Taş önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0..
40'ıncı dakikada Afjet Afyonspor atağında ceza sahası içerisinde İsmet’in vuruşunda topun Uğur’un eline çarpması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Yasin'in penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
89'uncu dakikada Afjet Afyonspor Ali Kılıç’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerinde topla buluşan Oltan vurdu topu filelere bıraktı: 1-2.
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