Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Yeşilgiresun Belediyespor: 77 - 66

SAKARYA,()
SALON: Sakarya
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Halil Baldemir, Halit Can Cihan
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 11, Metecan Birsen 12, Boothe6, Fall 16, Harris 12, Lopez 5, Can Korkmaz 2, Ersin Dağlı 2, Jankovic 6, DoğukanŞanlı 5, Tufan Önen
YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Bynum 7, Boynton 10, James 15, Jefferson10, Williams 4, Enes Berkay Taşkıran 9, Dusan Cantekin 4, Dragicevic 5, ErkanYılmaz 2
1'İNCİ PERİYOT 22-10
DEVRE: 42-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-48
BEŞ FAUL ALAN: 38.40 Fall (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 77 - 66 mağlup etti. Bu sonuçla Sakarya Büyükşehir Belediyespor 11'inci galibiyetini elde ederken, Yeşilgiresun Belediyespor ise 13'üncü mağlubiyetini aldı.