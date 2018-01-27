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Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Demir İnşaat Büyükçekmece: 77 - 67

İSTANBUL,() SALON: Sakarya HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Özge Şentürk, Alper Özgök SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 13, Metecan Birsen 18, Boothe 13, Fall 6, Harris 3, Clavell Lopez 13, Can Korkmaz 5, Ersin Dağlı, Jankovic 6 DEMİR...

Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Demir İnşaat Büyükçekmece: 77 - 67

İSTANBUL,()

SALON: Sakarya
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Özge Şentürk, Alper Özgök
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 13, Metecan Birsen 18, Boothe 13, Fall 6, Harris 3, Clavell Lopez 13, Can Korkmaz 5, Ersin Dağlı, Jankovic 6
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Wright 6, Kairys 9, Burak Can Yıldızlı, Walker 19, İlkan Karaman, Simpson 8, Stojanovski 10, Moldoveanu 6, Oğulcan Baykan 5, Merthan Mutlu 4
1'İNCİ PERİYOT: 15-18
DEVRE: 37-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-56
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 77-67 yendi.
Sakarya Büyükşehir Belediyespor ligde 10. galibiyetini alırken Demir İnşaat Büyükçekmece ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

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