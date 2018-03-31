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Sakarya Büyükşehir Basketbol - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 86-95

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () SALON: Sakarya HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli (xx), Ozan Çakar (xx), Alper Özgök (xx) SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Lazeric Jones 8 (xx), Nikola Jankovic 5 (x), Doğukan Şanlı 1 (x), Mehmet Özdoğan...

Sakarya Büyükşehir Basketbol - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 86-95

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

SALON: Sakarya
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli (xx), Ozan Çakar (xx), Alper Özgök (xx)
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Lazeric Jones 8 (xx), Nikola Jankovic 5 (x), Doğukan Şanlı 1 (x), Mehmet Özdoğan (x), Can Korkmaz 18 (xxx), Gian Clavell 14 (xxx), CJ Harris 18 (xxx), Mustafa Kırcalı (x), Nathan Boothe 22 (xxx), Agah Kızılkaya (x), Onurhan Korkmaz (x), Tufan Önen (x)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Eric Buckner 6 (x), Michael Thompson 18 (xxx), Jaka Klobucar 15 (xxx), Furkan Ayça (x), Mert Çevik 5 (x), Uğur Dokuyan 9 (xxx), Ayberk Olmaz (x), Ivan Buva 23 (xxx), Ryan David Toolson 19 (xxx), Gaffar Çetin (x), Bekir Sabri Karlı (x), Tevfik Akdamar (x)
1'İNCİ PERİYOT: 11-22
İLK YARI: 28-49
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-74

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 23'üncü hafta mücadelesinde Sakarya Büyükşehir Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne 95-86 mağlup oldu.

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