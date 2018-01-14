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Sakarya Büyükşehir Basket-Eskişehir Basket: 100-89

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () SALON: Sakarya Spor Salonu HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKET: Metecan Birsen 13(xxx), Moustapha Fall 17(xxx), Nathan Boothe 5(x), Lazeric Jones...

Sakarya Büyükşehir Basket-Eskişehir Basket: 100-89

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()
SALON: Sakarya Spor Salonu
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKET: Metecan Birsen 13(xxx), Moustapha Fall 17(xxx), Nathan Boothe 5(x), Lazeric Jones 9(xxx), CJ Harris 12(xxx), Can Korkmaz 23(xxx), Doğukan Şanlı 4(x), Tufan Önen 2(x), Nıkola Jankovic 12(xxx), Mehmet Özdoğan 3(x), Ersin Dağlı, Mustafa Kırcalı
ESKİŞEHİR BASKET: Wılliam James Baron 16(xxx), Earl Jarod Rowland 16(xxx), Jeffrey Curtıs Ayres 21(xxx), Buğrahan Tuncer 15(xxx), Berkay Candan (x), Caner Erdeniz, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Yunus Emre Sonsırma 5(x), Doğan Şenli 7(xx), Sean James Marshall 2(x), Joshua Dwıght Duncan 3(x), Vıacheslav Kravtsov 4(x)
1. PERİYOT: 31-18
İLK YARI: 43-41
3.PERİYOT: 60-50
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında Sakarya Büyükşehir Basket sahasında Eskişehir Basket'i 100-89 yendi. Karşılaşma Sakarya Büyükşehir Basket'in cezası nedeniyle seyircisiz oynandı.

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