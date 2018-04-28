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Sakarya BŞB - Galatasaray Odeabank: 75-73

SAKARYA,() SALON: Sakarya HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Duhan Köyiçi SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 18, Harris 14, James Metecan Birsen 7, Fall 2, Boothe 14, Lopez 10, Can Korkmaz, Jankovic 10, Mehmet Özdoğan GALATASARAY...

Sakarya BŞB - Galatasaray Odeabank: 75-73

SAKARYA,()

SALON: Sakarya
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Duhan Köyiçi
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 18, Harris 14, James Metecan Birsen 7, Fall 2, Boothe 14, Lopez 10, Can Korkmaz, Jankovic 10, Mehmet Özdoğan
GALATASARAY ODEABANK: Göksenin Köksal 4, Renfroe 10, Hardy 27, Summers 6, Hendrix 17, Ege Arar 2, Mehmet Yağmur 4, Caner Topaloğlu, Taylor, Emir Preldzic 3, Juskevicius
1'İNCİ PERİYOT: 14-23
İLK YARI: 35-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-53

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor kendi sahasında Galatasaray Odeabank'ı 75-73 mağlup etti.

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