Şahin'den Tozkoparan Havuzu'ndaki patlama ile ilgili açıklama

"Teknik bir patlama havuzda su kalmamasına sebep olmuştur"

"Federasyon ve milli takımımızın yapmış olduğu planlı çalışma, kısa sürede meyvelerini vermeye başladı"

"Kazanlardan birisi patlamış"

A milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir: "Böyle aksaklıklar yaşanabilir"

Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL () - Yüzme Federasyonu Genel Koordinatörü Yasin Şahin, milli takım seçmelerinin yapıldığı Tozkoparan Havuzu'nda yaşanan aksaklıklarla ilgili Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz'da şehit ve gazi olan insanları anarak konuşmasına başlayan Yasin Şahin, "Akdeniz Oyunları'na şu ana kadar en genç kadroyla katıldık. Burada 8 madalya aldık. Bunun hemen akabinden Avrupa Gençler Şampiyonası geldi. Burada da aynı şekilde Türk yüzme tarihinde bir ilke imza attı. İki kadın sporcumuz bayrağımızı göndere çektiler. Serbest kategorisinde Selen Özbilen, Kelebek'te Aleyna Özkan bize bu gururu yaşattılar. Antrenörleri Yasin Atıl ve İbrahim Aksoy'u da bu vesileyle anmış olalım. Akdeniz Oyunları'nda ve Avrupa Şampiyonası'nda yüzmüş olduğumuz finaller ve aldığımız madalyalarla 2020 Tokyo Olimpiyatları, onun devamında 2024 ve 2028'e emin adımlarla ilerlediğimizin çok güçlü kanıtları. Bu anlamda federasyon ve milli takımımızın yapmış olduğu planlı çalışma, kısa sürede meyvelerini vermeye başladı. Başta federasyon başkanımızın vizyonu yüzmeye yeni bir soluk getirdi. Bu anlamda yolumuza daha da iyi şartlarda yaşamak üzere devam ediyoruz" dedi.

"TEKNİK BİR PATLAMA HAVUZDA SU KALMAMASINA SEBEP OLMUŞTUR"

Tozkoparan'da bulunan havuzda yaşanan problemle ilgili de açıklamalarda bulunan Şahin, "Havuz, bakanlık tarafından federasyonumuza tahsis edilmiş bir havuz. Milli takım seçmeleri esnasında yaşanan olağanüstü teknik bir problem yarışın orada yapılmamasına, sporcularımızın can güvenliğinin federasyon tarafından ön planda olması sebebiyle, orada kazan dairesinde yaşanan teknik bir patlama suyun havuzdan boşalmasına sebep olmuştur. Buna binaen de federasyonumuz hemen önlemini aldı. Buradan tekrardan kutluyorum. Milli takım antrenörlerimiz, kulüp antrenörleri, kulüp idarecilerimiz eksiksiz bir şekilde sürece katkı sağlamış, federasyonla uyumlu bir şekilde çalışmış, Fenerbahçe Spor Kulübü bu anlamda federasyonumuza kapılarını en hızlı ve kaliteli şekilde açmış bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi yarışlarımız ertelenmedi, bununla ilgili haberler çıkmıştı ertelendi diye. Ancak ertelenmedi. Bu anlamda kamuoyunu bilgilendirmiş olalım. Yarışlar devam ediyor. Olay sabah gündeme geldi. Öğleden sonra hemen Fenerbahçe'ye aktarıldı. Yarışlarımız, eksiksiz bir şekilde, tam randımanlı olarak burada devam etmektedir. Az önce bahsettiğim gibi bütün yüzme camiasına bu kenetlenmeden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"KAZANLARDAN BİRİSİ PATLAMIŞ"

Yaşanan sorunun mekanik bir problem olduğu yönünde kendilerine bilgi verildiğini söyleyen Yasin Şahin, "Kazan dairesindeki kazanın patlamasından kaynaklı. Sorun şu, burada havuz gözüküyor, aşağıda bildiğimiz, bilmediğimiz teknik anlamda o işin mühendislerinin bildiği çeşitli aletler var. Bakanlığımızdan, itfaiye görevlileri ile bizim kendi teknisyenlerimizin verdiği bilgi, suyu aşağıda temizleyip yukarıya tahliye eden kazan dairesinde bulunan kazanlardan birisi patlamış. Raporlar da bu yönde tutuldu zaten. Tespitler bu yönde yapıldı. Bize verilen bilgi bu" ifadelerini kullandı.

BERKAY ÖMER ÖĞRETİR: "BÖYLE AKSAKLIKLAR YAŞANABİLİR"

Tozkoparan'daki havuzda yaşanan aksaklığın yaşanabilecek bir durum olduğunu ifade eden A milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, "Cuma günü Tozkoparan Havuzu'nda talihsiz bir olay yaşandı. Teknik bir aksaklık yaşandı ve havuzun suyu boşaldı. Bunun doğal, olabilecek bir aksaklık olduğunu düşünüyorum. Başkanımız ve yetkililer gerekli çalışmayı, özveriyi göstererek bize burayı çok kısa zaman tahsis ettiler. Yarışlar da düzenli bir şekilde devam ediyor. Ben kendi adıma en iyi zamanlarımı da yaptım, birçok kişi en iyi zamanları yapıp, rekorlar kırıyor. Kusursuz şekilde yarışlar devam ediyor. Aksaklık yaşansa da bize bu ortamı sağlayan federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum. Kesinlikle bir sorun yaşanmadı. Biz sporcuyuz. Böyle aksaklıklar yaşanabilir. Başka sorunlar da olabilirdi. Biz zorlu şartlarda da olsa en iyisini yapmakla yükümlüyüz. Zaten şu anda da herhangi bir aksaklık yok. Havuz ve tesis güzel. Hiçbir şekilde sıkıntı göremedim" diye konuştu.

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