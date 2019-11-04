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Şahika Ercümen: Rekor kırdığım için çok mutlu ve gururluyuz
Şahika Ercümen, "Zorlu bir rekor denemesiydi. Guinness Rekorlar Kitabı'na adımızı yazdırdık. O yüzden çok mutluyuz, gururluyuz" dedi. Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak...
SPOR 03.11.2019, 14:51
Şahika Ercümen, "Zorlu bir rekor denemesiydi. Guinness Rekorlar Kitabı'na adımızı yazdırdık. O yüzden çok mutluyuz, gururluyuz" dedi.
Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kıran milli sporcu Şahika Ercümen, katıldığı 41'inci Vodafone İstanbul Maratonu öncesi Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu.
Rekoru kırdığını hala tam olarak idrak edemediğini belirten Şahika Ercümen, "Rekoru kırdığımı hala idrak edemedim, birkaç gün önce kırıldı. Onun heyecanıyla son sürat tempoda devam ediyor. Zorlu bir rekor denemesiydi. Guinness Rekorlar Kitabı'na adımızı yazdırdık. O yüzden çok mutluyuz, gururluyuz. Bugün de Maratonda'yız" diye konuştu.
"MARATON'DA OLMAK BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"
İstanbul Maratonu'na katılmasının kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Şahika Ercümen, "İstanbul Maratonu'na daha önce de çok katıldım. Bugünkü özel bir katılım çünkü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte halk yürüyüşüne katılacağız. Ülkesini dünyada başarı ile temsil etmiş birçok sporcuyla buradayız. İstanbul'un bu kadar büyük ve uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapması çok önemli. Ben de milli bir sporcu olarak bu maratonu çok önemsiyorum. Daha fazla insanın sporla buluşmasını çok istiyorum. O yüzden burada olmak benim için çok anlamlı" şeklinde konuştu.
Milli sporcu Şahika Ercümen, önümüzdeki senelerde maratona katılmak istediğini ifade ederek, "Eğer benim yarışmalarım ile çakışmak ise mutlaka önümüzdeki senelerde bu maratonda yer almak istiyorum. Buranın bir parçası olmak gurur verici" dedi.
Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kıran milli sporcu Şahika Ercümen, katıldığı 41'inci Vodafone İstanbul Maratonu öncesi Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu.
Rekoru kırdığını hala tam olarak idrak edemediğini belirten Şahika Ercümen, "Rekoru kırdığımı hala idrak edemedim, birkaç gün önce kırıldı. Onun heyecanıyla son sürat tempoda devam ediyor. Zorlu bir rekor denemesiydi. Guinness Rekorlar Kitabı'na adımızı yazdırdık. O yüzden çok mutluyuz, gururluyuz. Bugün de Maratonda'yız" diye konuştu.
"MARATON'DA OLMAK BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"
İstanbul Maratonu'na katılmasının kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Şahika Ercümen, "İstanbul Maratonu'na daha önce de çok katıldım. Bugünkü özel bir katılım çünkü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte halk yürüyüşüne katılacağız. Ülkesini dünyada başarı ile temsil etmiş birçok sporcuyla buradayız. İstanbul'un bu kadar büyük ve uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapması çok önemli. Ben de milli bir sporcu olarak bu maratonu çok önemsiyorum. Daha fazla insanın sporla buluşmasını çok istiyorum. O yüzden burada olmak benim için çok anlamlı" şeklinde konuştu.
Milli sporcu Şahika Ercümen, önümüzdeki senelerde maratona katılmak istediğini ifade ederek, "Eğer benim yarışmalarım ile çakışmak ise mutlaka önümüzdeki senelerde bu maratonda yer almak istiyorum. Buranın bir parçası olmak gurur verici" dedi.
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