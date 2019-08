Saffet Akyüz: Biri kazanacaksa, o Türk futbolu olmalı

Saffet Akyüz, "Yurt dışı bahis oynama yönünde düşüncesi olan insanların bundan vazgeçmesi gerekiyor. Sen burayla ilgili bir yatırım yaparsan bu para bizde kalacaktır. Bunun bilincinin aşılanması gerekiyor. Burada biri kazanacaksa, o Türk futbolu olmalı" dedi. Galatasaray'ın eski futbolcusu Saffet Akyüz, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Yurt dışı bahis düşüncesi olan futbolseverlerin ülke futboluna katkı açısından bundan vazgeçmesi gerektiğini belirten Saffet Akyüz, "Böyle bir durumda paranın içerde kalması daha doğal. Çünkü eğer sen bu konuyla ilgili bir yatırım yaparsan, bir işlem yaparsan bu para yine sistemin içinde dönüp futbola gelecektir. Yurt dışı bahis oynama yönünde düşüncesi olan insanların bundan vazgeçmesi gerekiyor. Sen burayla ilgili bir yatırım yaparsan bu para bizde kalacaktır. Bunun bilincinin aşılanması gerekiyor. Burada biri kazanacaksa Türk futbolu kazanmalı. Bunun için de futbolcular, yöneticiler ona göre davranmalı" diye konuştu. Türkiye'de yeni uygulamaya geçilen canlı bahisin legal bahis oynayan kişi sayısını arttıracağını söyleyen Akyüz, "Canlı bahisin gelmesi ile birlikte legal bahis oynayanların sayısı artabilir. İnsanların önünde alternatif olursa Türkiye sınırları içinde yapılabilecek arkasında kurumsal bir firma güvenilirlik varsa bunu uygulayacak insanlarda bu firmalara yönelecektir. Alternatifler olmayınca da insanlar yurt dışı bahise yöneliyor" ifadelerini kullandı. "BAHİSİ ÜLKE İÇERİSİNDE TUTABİLİRSEK TÜRK FUTBOLUNA KATKI OLUR" Kurumsal ve legal firmalardan oynanan bahisin ülke futboluna reklam ve sponsor anlamında da fayda sağlayacağını vurgulayan Saffet Akyüz, şunları kaydetti: "Biz yapılan işlemi ülke içinde tutabilirsek burada kazanan ülke içinde insanlar olacak. O insanlar da kazandıklarını yine futbola destek, reklam, katkı, sponsor amacıyla kullanacakları için sistem kendi içinde çözüm bulacak. Biz bunları içerde çözebilirsek ülke futboluna katkı olur. İnsanlar kulüpler kötü gittiğinde yıldız oyuncu istiyorlar. Yıldız oyuncu alabilmek için sponsor ve iddia gelirlerini yukarı çekmemiz gerekiyor. Bizim oynadığımız dönemlerde kulüp yayın gelirleri çok düşüktü. Her geçen gün daha yukarı çıktı. Beşiktaş stat isim sponsorundan 50 milyon Dolar'lık bir gelir aldı, geçmişte yayın gelirinden 5 milyon Dolar kazanıyorlardı kulüpler. Demek ki gelir kazançları ülke için takımlar için önemli. Bunları aktif, doğru kullanan bilinçli taraftarlar olursa futbolumuza pozitif yansıyacaktır ve futbol kazanacaktır." Öte yandan bahis oynamadığını da belirten Akyüz, "Bahisle ilgili bir beklentim yok. Çünkü ben bahis oynamıyorum. Futbolun içinde olan bir insan olarak herkesin kendi tercihleri var. Bu olaydan birileri para kazanacaksa bunun içerden birilerinin olması önemli" şeklinde konuştu. 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu hakkında beklentilerini dile getiren eski milli oyuncu, "Yeni bir sezon, yeni bir heyecan, her takımın beklentileri var. Ben eski bir futbolcu olarak hak edenin kazandığı bir sezon olmasını diliyorum. Dünyada her yerde izleniyor. Türk futbolunu nasıl daha değerli kılınabilirse ne kadar heyecan yaratılabilirse ülkemizdeki futbolun değeri artacaktır. Beklentimiz güzel futbol olması ve seyir zevki yüksek bir lig olması" dedi. "FALCAO MÜKEMMEL BİR OYUNCU" Galatasaray ile ismi yaz transfer dönemi boyuncu anılan Falcao'nun çok kaliteli bir oyuncu olduğunu söyleyen Saffet Akyüz, "Falcao geçmişi ve kariyeriyle mükemmel bir oyuncu. Bireysel başarısı yüksek, gol noktalarında çok etkili, bağımsız hareket edebilen özellikleri var. Futbol fiziksel bir oyun, dünyadaki futbolcularda belli bir yaşa kadar futbol oynayabiliyor. Falcao'nun takımı Monaco geçen sene düşüş yaşadı. Bu düşüş Falcao'ya yansımamış görünüyor. Takıma katılırsa önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü Diagne'den daha bitirici, gol yollarında etkili, iki ayağını etkili kullanan ve ivmelenen bir oyuncu. Galatasaray'a çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Futbol bir ekip oyunu, bir kişi olacak bir şey değil. Önce Galatasaray kendi içindeki sorunları çözmeli, mesela yavaş oynayan takımlara artık herkes önlem alabiliyor. Anlık geçişlerde top kazanmak ve hızlı hücum edebilmek günümüz futbolunda önemli. Diagne bu anlamda sorunlu, ağır bir oyuncu, Falcao ise tam tersi. Eğer fit durumda ise çok katkı sağlayacaktır. Geçen sene Feghouli, Onyekuru ve Belhanda'nın önemli performansları var, Falcao'nun gelişi de bu isimlere önemli etki edecektir. Falcao gelmese bile Diagne yerine Galatasaray'ın önemli bir oyuncu alacağı inancındayım. Olmazsa da arkadan gelecek oyuncular ile de sorunları çözeceklerdir diye düşünüyorum" diye konuştu. "GALATASARAY ALTYAPI GELENEĞİ OLAN BİR KULÜP" 3 yıl önce Galatasaray U19 antrenörlüğü görevinde bulunan Akyüz, sarı-kırmızılıların altyapı geleneği olan bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "Son dönemlere baktığımızda büyük takımlarda altyapıdan oyuncu çıkarıp şans veren kulüp olarak Galatasaray'ı görüyoruz. Tabii Altınordu, Bursaspor ve son olarak Trabzonspor'da önemli değerler çıkardılar. Galatasaray bu geleneği olan bir kulüp. Ortada bir başarı var. Galatasaray alt yapıdan oyuncuları çıkarıyor. Türkiye'de futboldaki başarı için bir doğal ortam eksikliği var. Çocukların sokakta futbol oynama, sokaktaki güvenlik kalmadı son yıllarda. Bugün özellikle İstanbul'da çocuklar kulüp, ev ve okul arasında oldukça yoruluyorlar. Federasyonun büyük bir plan yapıp bu çocukların eğitim sistemini yarı döneme indirip beslenmesi ile ilgili sorunları çözmesi gerekiyor. Bu bir ekol olmalı ve daha iyi oyuncular çıkmalı. Yine oyuncular çıkacaktır, yeteneğin önünde kimse duramaz. Az da olsa oyuncu çıkıyor, çünkü yetenekli bir grubumuz var. Bunları iyi bir eğitimle sürekli hala getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.