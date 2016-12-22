Sabancı Vakfı şampiyon sporcuları ödüllendirdi

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dilek Sabancı: "Engelli gençlerimizin sporda başarılı olmalarının önünde hiçbir engel yok"

Sakıp Sabancı Spor Ödülleri, dün düzenlenen törenle şampiyon sporculara verildi. Bu yıl Eylül ayında Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde düzenlenen Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda güreş, masa tenisi, halter ve goalball dallarında altın madalya kazanan şampiyon sporcular ödüllerini Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr.h.c. Dilek Sabancı'dan aldı.

Ödül törenindeki konuşmasında, gençlerin dünya çapındaki başarısının sevincini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Dilek Sabancı "Sevgili babam Sakıp Sabancı, başarılı gençlerin geleceğin teminatı olduğuna, gençlerin, sanatçıların, sporcuların başarılarının teşvik ve takdir edilmesi gerektiğine inanırdı. Babamın başlattığı ve devam ettirilmesini vasiyet ettiği bu ödülleri sürdürmekten ve başarıyı teşvik etmekten mutluluk duyuyoruz. Babam özellikle engelli sporculara büyük önem ve destek veriyordu. Biz de engelli gençlerimize spor müsabakalarında başarılı olmalarının önünde hiçbir engellerinin olmadığını göstermek, bu düşünceyi engelli sporcularımız vasıtasıyla toplumumuzun tümüne yayabilmek ve her geçen gün daha çok çocuğa ulaşmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Ödüllerin, sporcuların elde ettikleri başarıların takdir edilmesinin ötesinde, onlara bir teşekkür anlamını taşıdığını söyleyen Dilek Sabancı, sporcuları destekleyen ailelerini de kutladı.

Olimpiyat Oyunları'nda güreş dalında altın madalya kazanan Taha Akgül, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan; halter dalında ortopedik engelli Nazmiye Muratlı, masa tenisi dalında ortopedik engelli Abdullah Öztürk ile görme engelliler kadın goalball takımı oyuncuları Gülşah Düzgün, Sümeyye Özcan, Seda Yıldız, Neşe Mercan, Buket Atalay ve Sevda Altınoluk Sakıp Sabancı Spor Ödülü'nü de almaya hak kazandı.

İSTANBUL / (fotoğraflı)