Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağcılar'da tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
Eşini öldürüp intihar etti
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Necmettin Erbakan anıldı
Necmettin Erbakan anıldı

Ryan Babel: "Şampiyonluk yarışından bahsetmek için çok erken"

"Negredo daha ileriye doğru gidecek" TRABZON,() Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri kaydeden...

Ryan Babel: "Şampiyonluk yarışından bahsetmek için çok erken"

"Negredo daha ileriye doğru gidecek"

TRABZON,()

Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri kaydeden Ryan Babel maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe oynanan kupa mücadelesinde kırmızı kart görerek bu maçta forma giyemeyen Quaresma'nın takım için önemli bir oyuncu olduğunu ifade eden Babel, "Ricardo bizim için çok önemli oyuncu. O takımın önemli parçası. Bugün bu maç bizim için önemliydi. Doğrudan rakibimiz olan iki takım kazanmıştı. Bizim de kazanmamız gerekiyordu. Son bir kaç deplasman maçından sonuç alamamıştık. İşi başından itibaren sıkı tuttuk ve maçı kazanmayı başardık" dedi. 
"DAHA İLERİYE DOĞRU GİDECEK"
Karşılaşmada attığı gollerin asistini yapan Negredo ile ilgili de konuşan Ryan Babel, "Alvaro deneylimli bir futbolcu. Takımımızın için önemli bir parçası. İlk geldiğinde zorlandığı zamanlar oldu. Başka bir ligden, kültürden buraya geldi. İnanıyorum ki daha ileriye doğru gidecek" ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN BAHSETMEK İÇİN ÇOK ERKEN"
Son olarak şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Babel, "Hollanda'da oynarken öğrendiğim bir şey var. Erken konuşmamak gerekiyor. Maç maç bakmalıyız. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Şampiyonluk yarışından ve olasılıklardan bahsetmek için çok erken" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314