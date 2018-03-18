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Ryan Babel: "Önümüzde uzun bir yol var"

"Bir sonraki maça odaklanmalı ve kazanmalıyız" İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, yayıncı...

Ryan Babel: "Önümüzde uzun bir yol var"

"Bir sonraki maça odaklanmalı ve kazanmalıyız"

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Başakşehir'i tebrik ederek sözlerine başlayan Babel, "Öncelikle Başakşehir'i tebrik etmek lazım. Taktiksel olarak çok iyi bir oyun ortaya koydular. Teknik direktörlerinin onlardan uygulamalarını istediği her şeyi sahaya yansıttılar. Tebrik etmek gerek" dedi.
Şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşan Hollandalı futbolcu, Önümüzde uzun bir yol var, inanıyorum ki rakiplerimiz puan kaybedecekler. Bizim için bir sorun yok. Benim her zaman söylediğim bir şey var, herkes şampiyonluk yarışından bahsediyor. Bu çok uzun bir yol. Bunu maç maç ele almak gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken, bir sonraki maça odaklanıp, o maçı kazanmak" ifadelerini kullandı.

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