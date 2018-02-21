Ryan Babel: "İyi bir takımımız var"

MÜNİH, ()

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımına 5-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Ryan Babel, bu mağlubiyete rağmen takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

İyi bir takım olduklarının altını çizen Hollandalı futbolcu, "İyi bir takımımız var. İngilizce'de tam olarak nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama 5-0'lık mağlubiyeti hak ettik diyebilirim. Fakat buna rağmen takımımla gurur duyuyorum" dedi.

Süper Lig'e döneceklerini ve pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını belirten Babel, "Bu pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağız, önemli bir maç olacak" diye konuştu.

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- Ryan Babel'in açıklamaları