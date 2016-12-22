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Ryan Babel Beşiktaş'a çok yakın

Ali DANAŞ/İSTANBUL, () - DEVRE arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferi Ryan Babel'in resmi imzayı atacağı günü bekliyor. Deportivo'nun 3-1 kazandığı karşılaşmada 89 dakika sahada kalan ve bir gol atan Babel,...

Ryan Babel Beşiktaş'a çok yakın

Ali DANAŞ/İSTANBUL, () - DEVRE arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferi Ryan Babel'in resmi imzayı atacağı günü bekliyor.

Deportivo'nun 3-1 kazandığı karşılaşmada 89 dakika sahada kalan ve bir gol atan Babel, maç sonu yaptığı açıklama ile çeşitli sebeplerden dolayı futbol hayatına İspanya dışında devam edeceğini belirtti ve Deportivo'ya veda etti. Babel maç sonu yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile beraber iki takımdan daha teklif aldığını ve menajeri ile görüştükten sonra kesin kararını ilan edeceğini ifade etti.

Hollandalı sol açık ile her konuda anlaşan ve ön protokol yapan Siyah Beyazlılar ise, oyuncunun İstanbul'a gelerek resmi imza atmasını bekliyor.

2013-15 sezonları arasında Kasımpaşa forması giyen Babel, 59 maçta 14 gol atmayı başarmıştı. Deportivo'ya 3 aylığına gelen Ryan Babel, burada da başarılı bir performans sergileyerek La Liga macerasını 4 gol 1 asist ile tamamladı.

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