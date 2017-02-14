Rusya'ya kayaklı koşuda 2 altın

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali kayaklı koşu kızlarda 7,5 kilometre serbest takip yarışında Rus Kristina Kuskova, erkeklerde ise 10 kilometre parkurda Rus Andrei Nekrasov, altın madalyanın sahibi oldu.Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayak Merkezinde yapılan kızların koşusunda ipi 19:13.3'lük dereceyle Rusya Federasyonu'ndan Kristina Kuskova göğüsledi. Kuskova'yı Rus sporcu Elena Kucheva 19:23.5'lik dereceyle takip etti. Kayaklı koşu kızlar 7,5 kilometrelik yarışta üçüncülüğü 19:34.6'lık derecesiyle Finlandiyalı Josefiina Book aldı.Erkekler kayaklı koşuda 10 kilometrelik parkurda Rus Andrei Nekrasov 21:37.3'lük derecesiyle birinci, Finlandiyalı Petteri Koivisto 22:10.7'lik derecesiyle ikinci, Rus Andrei Kuznetsov 22:13.9'luk derecesiyle üçüncülük elde etti.YUNUS EMRE FIRAT 23'ÜNCÜÖte yandan Türk sporcular Yunus Emre Fırat 23'üncü, Yusuf Keser 26'ncı, Hamit Tarik Aydın 29'uncu, Firat Kurnaz ise 37'inci oldu.

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