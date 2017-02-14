Rusya'ya kayaklı koşuda 2 altın

Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayak Merkezinde yapılan kızların koşusunda ipi 19:13.3'lük dereceyle Rusya Federasyonu'ndan Kristina Kuskova göğüsledi. Kuskova'yı Rus sporcu Elena Kucheva 19:23.5'lik dereceyle takip etti. Kayaklı koşu kızlar 7,5 kilometrelik yarışta üçüncülüğü 19:34.6'lık derecesiyle Finlandiyalı Josefiina Book aldı.
Erkekler kayaklı koşuda 10 kilometrelik parkurda Rus Andrei Nekrasov 21:37.3'lük derecesiyle birinci, Finlandiyalı Petteri Koivisto 22:10.7'lik derecesiyle ikinci, Rus Andrei Kuznetsov 22:13.9'luk derecesiyle üçüncülük elde etti.
YUNUS EMRE FIRAT 23'ÜNCÜ
Öte yandan Türk sporcular Yunus Emre Fırat 23'üncü, Yusuf Keser 26'ncı, Hamit Tarik Aydın 29'uncu, Firat Kurnaz ise 37'inci oldu.
FOTOĞRAFLI