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Rusya - Türkiye: 1-1

MOSKOVA,() STAT: CSKA Arena HAKEMLER: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya) RUSYA: Akinfeev, Smolnikov (Dk. 77 Fernandes), Zhirkov, Kutepov, Gazinsky (Dk. 76 Kudryashov), Zobnin (Dk. 90 Kuzyaev), Ignashevich, Golovin, Samedov (Dk....

Rusya - Türkiye: 1-1

MOSKOVA,()

STAT: CSKA Arena
HAKEMLER: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)
RUSYA: Akinfeev, Smolnikov (Dk. 77 Fernandes), Zhirkov, Kutepov, Gazinsky (Dk. 76 Kudryashov), Zobnin (Dk. 90 Kuzyaev), Ignashevich, Golovin, Samedov (Dk. 87 Anton Miranchuk), Dzagoev (Dk. 61 Aleksey Miranchuk), Smolov
TÜRKİYE: Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı (Dk. 90 Mehmet Zeki Çelik), Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Yunus Mallı), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Cengiz Ünder (Dk. 76 Serdar Gürler), Kenan Karaman (Dk. 82 Emre Akbaba)
GOLLER: Dk. 35 Samedov (Rusya) - Dk. 59 Yunus (Türkiye)
SARI KARTLAR: Zhirkov, Dzagoev (Rusya) - Okay, Hasan Ali, Emre (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı, Moskova'da oynadığı hazırlık maçında Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

35'inci dakikada Çağlar'ın hatalı pasında ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Smolov, meşin yuvarlağı Dzagoev'e aktardı. Dzagoev bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Samedov'a topu gönderirken, Samedov'un vuruşu ağlara gitti: 1-0.
İlk yarı Rusya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
59'uncu dakikada Serkan'ın uzaklaştırdığı top savunmanın arkasında Yunus'a geldi. Yunus, topla birlikte ilerledikten sonra ceza yayının hemen gerisinden vuruşunu yaptı ve fileleri sarstı: 1-1.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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