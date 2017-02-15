Rusya'dan Anna, Fransız Camille'den altın madalyayı kaptı

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF) biatlon kızlar 7.5 kilometre takip yarışmasında Rusya’dan Anna Grigoreva birinci oldu. Dün yapılan yarışlarda birinci olan Fransız Camille Bened ise üçüncülükle yetindi.

Erzurum Palandöken Kardelen Pisti’nde sabah saatlerinde eleme turlarıyla başlayan kız ve erkek snowboard cross mücadeleleri gün boyu devam etti. EFOY 2017 Erzurum kapsamında Kandilli Kayak Merkezi’nde yapılan biatlon kızlar 7,5 kilometre takip yarışmasında toplamda üç atışı kaçıran Rusya’dan Anna Grigoreva 24:45.8’lik derecesiyle birinci, vatandaşı Anastasia Shevchenko 25:22.9’luk derecesiyle ikinci oldu. Dün oynanan yarışların birincisi olan Fransız kayakçı Camille Bened yarışa önde başlamasına rağmen üçüncü olabildi.

Yarışı lider olarak tamamlayan Anna Grigoreva ilk kez böyle bir organizasyonda yer aldığını belirterek "Antrenörlerime çok teşekkür ediyorum, onlar olmazsa burada olamazdım, kazandığım için çok mutluyum" dedi.

Türkiye adına yarışan Gülşah Ağa yarışı 21’inci, Bahar Sönmez 37’nci, Büşra Çelebi 43’ücüncü, Nazlıcan Düzce 45’incilik elde etti.



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