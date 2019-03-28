'Rusya'daki bütün tenisçilerin idolü Maria Sharapova'

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () -

RUSYA Genç Erkek Tenis Milli Takımı Antalya'nın Manavgat ilçesinde kampa girdi. Rusya Erkek Milli Takım Antrenörü Vladimir Gorelov, Maria Sharapova'nın Rusya'daki bütün tenisçilerin idolü olduğunu belirtirken, "Maria Sharapova'nın seviyesine ulaşmak çok zor ama hepsi onun seviyesine ulaşmak için çok çalışıyor" dedi.

Rusya Genç Erkek Tenis Milli Takımı yaz aylarında katılacakları turnuvalar için Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesindeki Starlight Otel'de kampa girdi. 15-16 ve 17+ yaş grubundan toplam 41 kişilik kafile olarak Manavgat'a gelen tenisçiler günde 2 antrenmanla çalışmalara başladı. Kampta teknik çalışmalar haricinde sporcuların fizik ve kondisyon olarak yeterli seviyeye ulaşmaları için antrenmanlar da yapılıyor.

AÇIK HAVADA MAÇ YAPMAYA ALIŞIYORLAR

Rusya Erkek Milli Takım Antrenörü Vladimir Gorelov, Manavgat'ta ikinci defa kamp yapacaklarını belirterek, "Buraya 15- 16 yaş grubu ve 17+ yaş grubu takımımızla geldik. Manavgat'ı seçmemizin nedeni sporcularımız burada çok rahat ediyor. Antrenman yapma imkanları da oldukça fazla. Sporcularımız yaz aylarında aralarında ABD, Avusturalya, Bulgaristan, Fransa gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde turnuvalara katılacak. Ayrıca takım olarak grand slam turnuvasına da katılacağız. Bunun için açık havada maç yapmaya alışmak amacıyla Manavgat'ta 12 günlük kamp yapacağız" dedi.

'MARİA SHARAPOVA'NIN SEVİYESİNE ULAŞMAK ZOR'

Maria Sharapova'nın Rusya'daki bütün tenisçilerin idolü olduğunu belirten Vladimir Gorelov, "Maria Sharapova'nın seviyesine ulaşmak çok zor ama hepsi onun seviyesine ulaşmak için çok çalışıyor. Şu anda o kadar ünlü olmasa da dünya sıralamasında sporcularımız var. Şu anda 22 yaşında olan Darya Kasatkina geçen sene dünya sıralamasında 10'uncu sırada yer aldı. Ayrıca ilk 20'de yine 3 sporcumuz daha var. Bu sporcularımız bu sene daha yukarılara çıkabilir. Ayrıca bu sporcularımız henüz çok genç ve gelecek vaat ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmanda genel görüntü

- Vladimir Gorelov'un açıklamaları

- Antrenmandan detay

(FOTOĞRAFLI)