Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş öldü
Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş...
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam
YKS’nin ilk turu yapıldı
YKS’nin ilk turu yapıldı
Şarkıcı Hozan Cane'nin, Karayılan ve teröristlerle fotorafları çıktı
Şarkıcının Karayılan ve teröristlerle çekilmiş...

Rusya çeyrek finale yükseldi, İspanya veda etti

İspanya - Rusya: 4-5 (Penaltılarla) Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA,() STAT: Luzhniki HAKEMLER: Björn Kuipers, Sander Van Roekel, Erwin Zeinstra  İSPANYA: De Gea - Nacho (Dk. 70 Carvajal), Pique, Ramos, Alba - Busquets, Koke, Asensio (Dk. 104 Rodrigo),...

Rusya çeyrek finale yükseldi, İspanya veda etti

İspanya - Rusya: 4-5 (Penaltılarla)

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA,()

STAT: Luzhniki
HAKEMLER: Björn Kuipers, Sander Van Roekel, Erwin Zeinstra 
İSPANYA: De Gea - Nacho (Dk. 70 Carvajal), Pique, Ramos, Alba - Busquets, Koke, Asensio (Dk. 104 Rodrigo), Isco, Silva (Dk. 67 Iniesta), Diego Costa (Dk. 80 Aspas)
RUSYA: Akinfeev - Fernandes, Kudryashov, Kutepov, Ignasevich, Zhirkov (Dk. 46 Granat), Samedov (Dk. 61 Cheryshev), Kuzyaev (Dk. 97 Erokhin), Golovin, Zobnin, Dzyuba (Dk. 65 Smolov)
GOLLER: Dk. 12 (KK) Ignasevich (İspanya) - Dk. 41 (P) Dzyuba (Rusya)
SARI KARTLAR: Pique (İspanya) - Kutepov, Zobnin (Rusya)

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Rusya, penaltılar sonucunda İspanya'yı 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İspanya ise turnuvaya veda etti. Rusya'nın çeyrek finaldeki rakibi, Hırvatistan - Danimarka karşılaşmasının galibi olacak.

12'nci dakikada İspanya'nın kazandığı serbest vuruşu kullanan Silva'nın içeri kestiği ortada Ignasevich'in ayağına çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 
40'ıncı dakikada sağ taraftan Samedov'un kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Dzyuba kafa vuruşunu yaptı, top Pique'nin eline çarptı ve hakem Kuipers penaltı noktasını gösterdi.
41'inci dakikada Dzyuba'nın kullandığı penaltı vuruşu golle sonuçlandı ve skora denge geldi: 1-1.
Normal süre sonunda iki taraf birbirine üstünlük sağlayamadığı için 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez bir karşılaşma uzatmaya gitti.
97'nci dakikada Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşandı. Rusya'da Erokhin, Kuzyaev'in yerine oyuna dahil olurken, bu değişiklikle birlikte Dünya Kupası tarihinde ilk kez uzatma devresinde ekstra değişiklik hakkı kullanılmış oldu.
Eşitlik, uzatma dakikalarında da bozulmadı ve karşılaşmada penaltı atışlarına geçildi.
İspanya'nın ilk penaltı atışında topun başına gelen Iniesta, kaleci ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-1.
Rusya'nın ilk penaltı atışında topun başına geçen Smolov, ağları sarstı: 2-2.
İspanya'nın ikinci penaltı atışında topun başına Pique geçti. Pique'nin vuruşu ağlara gitti: 3-2.
Rusya'nın ikinci penaltı atışında topun başına Ignasevich geçti. Ignasevich topu filelerle buluşturdu: 3-3.
İspanya'nın üçüncü penaltı atışında topun başına gelen Koke'nin vuruşunda kaleci Akinfeev meşin yuvarlağı çeldi ve gole izin vermedi.
Rusya'nın üçüncü penaltı atışında topun başına geçen Golovin, meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi ve Rusya'yı öne geçirdi: 3-4.
İspanya'nın dördüncü penaltısında Ramos, topu ağlarla buluşturdu: 4-4.
Rusya'nın dördüncü penaltı atışında Cheryshev'in vuruşu ağlara gitti: 4-5.
İspanya'nın beşinci penaltısında topun başına geçen Aspas, penaltıyı kaçırdı ve karşılaşmayı Rusya, penaltılar sonucunda 5-4 kazandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325