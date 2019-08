Rüştü Reçber: Fenerbahçe için Trabzonspor maçı çok önemli

Rüştü Reçber, "Bu sezon bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü var, geçen seneye göre bu sene daha iyi olacak" dedi. Türk futboluna uzun yıllar hizmet eden, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarının yanı sıra Barcelona forması da giyen eski milli kaleci Rüştü Reçber, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Rüştü Reçber, Fenerbahçe'nin geçen seneki durumundan bu seneye iddialı başlamasına, Volkan Demirel'in durumundan altyapıda yetişen oyunculara, Milli Takım ve yasa dışı bahis olayına kadar bir çok önemli konuda konuştu. Fenerbahçe'nin 2019-20 sezonuna iyi başladığını aktaran Rüştü Reçber, "Lig uzun bir maraton demek. Önemli olan nasıl başlangıç yaptığınızdır. Fenerbahçe iyi bir başlangıç yaptı. Tabi geçen seneyle kıyaslandığı zaman Fenerbahçe'de morallerin son derece yüksek olduğu, özgüvenin geri geldiği ve camianın birleştiği bir durum var şu an. Bunu perçinlemek ve bu yarışta iddialı olduğunu göstermek için Trabzonspor maçı çok önemli. Lig başlayalı iki hafta oldu ve formda olan, iddialı olduğunu gösteren bir Trabzonspor takımı var. Burada Fenerbahçe olarak alınacak netice özgüveni yükseltir. Fenerbahçe tamamen yarışta olacağını hissedeceği bir maça çıkacak" diye konuştu. "BU SEZON BAMBAŞKA BİR FENERBAHÇE GÖRÜNTÜSÜ VAR" Ali Koç'un geçtiğimiz yıl zor bir dönem yaşadığını ifade eden Reçber, "Büyük değişimlerde bunlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Geçen sene de sayın başkanın ve yönetimin karşı karşıya kaldığı durum da buydu. Yapılan transferlerin verimli olmaması ve alınan neticeler sonucunda bazen sahada hak ettiğini alamadığı durumlarla karşı karşıya kaldı ve sürekli iki ileri bir geri yaparak çok kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe gördük. Büyük kulüplerde motivasyonun en büyük kaynağı alınan neticeler ve oluşan havadır. Şu an Fenerbahçe'de bu var. Geçtiğimiz sene bunu yakalayamadılar ama şimdi bambaşka bir Fenerbahçe, bambaşka yapıda olan bir camia görüyoruz. Bu senenin geçen seneden daha iyi olacağı görüntüsü de var" dedi. "VOLKAN'A HAK ETTİĞİ DEĞER YAKIN ZAMANDA VERİLECEKTİR" Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel'in şu anki durumu hak etmediğini ifade eden eski milli oyuncu, "Sonuçta 17 yıldır formanızı giyen, camiaya mal olmuş birinden bahsediyorsunuz. Tabii ki karar yönetimin ama böyle olmaması gerekir, her şeyin net olması lazım ve şu an orada bir netlik yok. Belki vardır ama bizim görmediğimiz şekildedir. Ancak görünen o ki ne Volkan bu şekilde muamele görmeyi hak etti, ne de bir futbolcu bu şekilde muamele görmeyi hak eder. Dolayısıyla ben bu konuda yönetimin sağlıklı bir karar alacağı inancındayım, önemli bir isimden bahsediyoruz, bu ismin Fenerbahçe Kulübü'nde önemli bir yeri vardır. Volkan'a hak ettiği değerin yakın zaman içerisinde verileceği görüşündeyim" ifadelerini kullandı. "KENDİ OYUNCUMUZU YETİŞTİRİP HAZIRDAN UZAKLAŞMALIYIZ" Kulüplerin altyapıya çok daha fazla önem vermesi gerektiğine vurgu yapan deneyimli kaleci, "Trabzonspor'daki gençlerin ortaya çıkması yokluk içinde varlık gibi ama bu dün çıkmadı, bu olay Hami Mandıralı döneminde başlamıştır. Ama diğer takımlar için yeterli mi? Değil. Sürekli altyapı diyoruz, yabancı sayısında düzenlemeler yapıldıktan sonra kendi ürünümüzü yetiştirmemiz ve hazırdan uzaklaşmamız lazım. Ekonomik anlamda da zaten kulüplerimiz sıkıntı içerisinde. Önümüzdeki yıllarda bu sorun büyüyebilir. Bu nedenle şimdiden hazırlık yapmamız gerekiyor. Maddi anlamda sıkıntı yaşayan takımların, alt yapıya yönelip kendi oyuncusunu yetiştirmesi gereklidir. Ülke futbolu adına iyi bir durumda değiliz ama bu düzelebilir, bunu düzeltecek de sporumuzu yöneten kişiler" şeklinde konuştu. "MİLLİ TAKIM BÜYÜK AKSİLİK OLMAZSA GRUPTAN ÇIKACAK" A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'na gideceğine inandığını belirten Reçber, "Şenol hoca pozitif bir etkiyle başladı ve devam ediyor. Şu an her şey güzel gidiyor, son maç hariç grupta ortaya koyduğumuz performans da iyi. Altını çizelim ki bizim rakibimiz zaten belli, Fransa değil İzlanda. Dolayısıyla bir aksilik olmazsa, saha içinde futbolun değişik şekilleriyle karşılaşmazsak gruptan çıkacağız. Genç, dinamik, enerjik bir takımımız var. Lucescu'ya bu anlamda teşekkür etmek lazım. Kulüplerde yabancı sayısının çok fazla olduğu bir ülkede gençlere önem veren ve ortaya çıkaran bir takım yarattı. Şenol Hoca da şimdi bu takımı olgunlaştıracak, geliştirecek. Netice itibariyle biz önce 2020 sonrasında da 2022 ve 2024'te düzenlenecek şampiyonlara da gideceğiz inşallah" diye konuştu. "YASA DIŞI BAHİSTEN BİR ÇOK KURUM ZARAR GÖRÜYOR" Yasa dışı bahisin birçok kuruma zarar verdiğini söyleyen Reçber, "Bu herhalde dünyadaki birçok ülkenin başını ağrıtan bir nokta ama belki bizim ülkemizde daha fazladır. Burada en büyük zararı devletimiz görüyor, bununla beraber bu işi resmi anlamda yapan kurumlar da zarar görüyor. Çıkarılacak olan yeni yasalarla bunun önüne geçilebilir ama yasa dışı bahisin sadece devlete değil, başka yerlere de zararı var. Ben inanıyorum ki bilinçlendikçe ve farkındalık yaratıldıkça yasa dışı bahis bitaraf edilecek ve insanlar yasal bahise yönelecektir" dedi. Yasa dışı bahisten kulüplerin de çok zarar gördüğünü ifade eden milli kaleci, "Zannediyorum ki ilerleyen günlerde bunu tamamen ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacaktır. Zarar gören kurumlar da kulüplerdir. Bahis, kulüplerimize maddi anlamda destek veren bir durum. Yasa dışı bahis söz konusu olduğunda kulüpler de bu desteği alamıyor. Özellikle taraftarların bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Yasal bahis oynanırsa hem devletin hem de kulübünün kazanacağını bilinmelidir" ifadelerini kullandı.