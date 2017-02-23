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Rus Spiker:"Fenerbahçeli taraftarlar bir şeye tepki gösteriyor ama anlamadım"

Rus Spiker: "Fenerbahçeli taraftarlar bir şeye tepki gösteriyor ama anlamadım" Sport Express: "Advocaat'ın son işi" Live.ru: "Krasnodar'ı Türkler tebrik etti, taraftarlar yıldönümünde pet şişe yağdırdılar" Siyamend...

Rus Spiker:"Fenerbahçeli taraftarlar bir şeye tepki gösteriyor ama anlamadım"

Rus Spiker: "Fenerbahçeli taraftarlar bir şeye tepki gösteriyor ama anlamadım"

Sport Express: "Advocaat'ın son işi"

Live.ru: "Krasnodar'ı Türkler tebrik etti, taraftarlar yıldönümünde pet şişe yağdırdılar"

Siyamend KAÇMAZ, Moskova () - UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşan Krasnodar'ın 1-1 beraberlik ile Fenerbahçe'yi saf dışı bırakması Rus basınında geniş yer buldu. Rusya'daki yayıncı kuruluş MATÇ.TV spikeri Fenerbahçe'nin ilk dakikalarnda çok pozisyonlar bulduğunu sarfederken, saha içinde futbolcuların çok agresif olduğuna dikkat çekti. Rus spiker ayrıca (yönetim istifa seslerine karşılık) "Fenerbahçeli taraftarlar bir şeye tepki gösteriyor ama anlamadım. Neler oluyor" cümlesini de kullandı.

Öte yandan yazılı basındaki yorumlarda sport express : "Advocaat'ın son işi" başlığını attı.

Komsomolskaya Pravda ise ; "Krasnodar UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İstanbul'da düzenlenen maç 1:1 sona erdi. Krasnodar 7. dakikada Fedor Smolov'un golüyle öne geçti. 41. dakikada Fenerbahçe gol atmayı başardı, fakat Avrupa'ya veda etti" şeklinde özet geçerek maçı aktardı.

Champıonat.RU ise Krasnodar Teknik Direktörü Şalimov'un maç sonundaki "Manchester United bize gelirse taraftarlar mutlu olacak" ifadesine yer verdi.

R-Sports da maça geniş yer verirken; "Krasnodar için UEFA'ya yolculuk devam ediyor" başlığını attı.

live.ru ise "Krasnodar'ı Türkler tebrik etti, yıldönümünde pet şişeler yağdırdı" yaklaşımıyla, Fenerbahçeli taraftarlardan bazılarının sahaya plastik şişe yağdırarak, Krasnodar'ın 9. kuruluş yıldönümünü kutladığı esprisini yaptı.

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