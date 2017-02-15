Rus Alina artistik patinajda altın aldı

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF) kızlar artistik patinajda Rus Alina Zagitova, altın madalyanın sahibi oldu. Yenişehir Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen kızlar artistik patinajda kısa programı ilk sırada bitiren Alina Zagitova, Leon Minkus’un ‘Don Quixote’ şarkısı eşliğinde sergilediği performans ile serbest programda da jüriden 128.76 puan aldı. Toplamda 187.06 puan ulaşan Zagitova, altın madalya kazandı. Kısa programda 2'nci sırada yer alan Ukraynalı Anastasia Gozhva, serbest programda Andrew Lloyd Webber’ın ‘Cats’ şarkısı eşliğinde performansını sergiledi. 15 yaşındaki Anastasia Gozhva 77.40 puan aldı ve toplamda 127.18 puana ulaşarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kısa programı 4'üncü sırada noktalayan İtalyan Lucrezia Gennaro, serbest programda 007 James Bond müziği eşliğiyle genel sıralamada 3'üncü sıraya çıktı. 15 yaşındaki Gennaro, serbest programda 81.86 puan alarak toplamda 125.53 puanla bronz madalyaya ulaştı. Türkiye’yi temsil eden Ekin Saygı ise ilk gün yapılan kısa programda 30.61 puan aldı. 15 yaşındaki Saygı, serbest programda Notre Dame Compilation müziği eşliğinde jüriden 53.07 puan aldı ve toplamda 83.68 puanla 17’nci oldu. FOTOĞRAFLI