'Run Datça' doğaya koşmaya çağırıyor

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'İyilik peşinde koş' sloganıyla düzenlenen 'Run Datça' koşu etkinliğinin ikincisi, 22 Nisan Pazar günü 'Doğaya koş' adıyla gerçekleştirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle Datça'da bir grup genç tarafından düzenlenecek 'Run Datça', her yaştan profesyonel ve amatör koşuculara açık olacak. Datça Yarımadası'nın Akdeniz sahilinde, doğayla iç içe parkurunda gerçekleştirilecek koşu; 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre, 5 kilometre, 2 kilometre halk koşusu ve 6- 15 yaşlarında çocuklar olmak üzere 5 farklı kategoride yapılacak.

Run Datça Düzenleme Komitesi Yetkilisi Özge Atalay, koşuya katılmak isteyenlerin, en geç 18 Nisan gününe kadar 'www.rundatca.com' sitesinden kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi. Şu ana kadar 175 koşucunun kayıt yaptırdığını kaydeden Atalay, "Bu yıl koşu etkinliğine 500 kişinin katılımını bekliyoruz. 22 Nisan Pazar günü sat 09.00'da startı verilecek olan koşu, ilçe merkezinde Sevgi Yolu'nda başlayacak. Tarihi Burgaz ören yeri güzergahını takip ederek, deniz kenarında Karia yolu üzerinden, Uşaklılar Sitesi ve Raykent'ten dönüşle aynı parkur üzerinden ilçe merkezinde sona erecek. Yarışa ek olarak kurulacak olan etkinlik alanında, çeşitli eğlenceler ve konser düzenlenecek" dedi.

FOTOĞRAFLI