Rui Vitoria: "Golü arayan takım bizdik"

Mustafa AKIN / LİZBON () - Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, "Fenerbahçe az golle kaybetmek veya berabere kalmak istedi. Golü arayan takım bizdik" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesi avantaj elde eden Benfica'da teknik direktör Rui Vitoria mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin az golle kaybetmek veya berabere kalmak istediğini belirten Vitoria, golü arayan takımın kendileri olduğuna dikkat çekti. İkinci yarıda ilk yarıya kıyasla daha iyi bir futbol oynadıklarının altını çizen Rui Vitoria, "Fenerbahçe çok iyi bir takım ve bu maçta kalesini iyi savundu. 2-3 kez orta sahayı geçtiler ve küçük tehlikeler oluşturdular. Maçta daha fazla gol imkanını biz elde ettik ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Kaybetmemek çok önemli. Oyuncularım beni memnun eden bir performans ortaya koydu" diye konuştu.

İkinci yarıda kafasındaki oyunun sahaya yansıdığını belirten Vitoria, "Riskli alana daha fazla girmeyi başardık, daha cesur oynadık ve gol atmayı başardık. Önemli bir skor ve avantaj elde ettik. Tribünleri dolduran taraftarlarımıza teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.

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- Rui Vitoria'nın açıklamaları