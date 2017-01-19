Rota Koleji'nde Patsiurkevch ile yollar ayrıldı

Beklenen performansı sergileyemeyen Ukraynalı oyuncunun sözleşmesi feshedildi. Patsiurkevch'in yerine yeni yabancı oyuncu transferinin yapılmayacağı belirten Rota Koleji Voleybol Şube Müdürü İsmail Yavuz, "Yeni oyuncu transfer etmeden gençlere daha fazla şans vererek mücadelemize devam etme kararı aldık" dedi. FOTOĞRAFLI
Beklenen performansı sergileyemeyen Ukraynalı oyuncunun sözleşmesi feshedildi. Patsiurkevch'in yerine yeni yabancı oyuncu transferinin yapılmayacağı belirten Rota Koleji Voleybol Şube Müdürü İsmail Yavuz, "Yeni oyuncu transfer etmeden gençlere daha fazla şans vererek mücadelemize devam etme kararı aldık" dedi. FOTOĞRAFLI