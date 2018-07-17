Rota Koleji, Nazlı Alkan'la sözleşme yeniledi

İZMİR, ()

KADINLAR Voleybol 1. Lig takımı Rota Koleji, iç transferde 22 yaşındaki pasör çaprazı Nazlı Alkan'la sözleşme yeniledi.

İmza törenine Voleybol Şube Müdürü Meltem Sümerkan Aksoy ve antrenör İlker Alkan da katıldı. Şube Müdürü Aksoy, "Güçlü fiziği ve hırsıyla Nazlı geçen sezon takıma büyük katkı vermişti. Nazlı aynı performansının üzerine koyarak takımın yine önemli isimlerinden biri olacaktır. Kendisine yeni sezon öncesi başarılar diliyorum" dedi.

Arkasspor'da voleybola başlayan 1.88 boyundaki Nazlı Beşiktaş ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor’da da forma giydi.