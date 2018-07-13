Rota Koleji Alkan'la devam

İZMİR, ()

KADINLAR Voleybol 1. Lig ekibi Rota Koleji, son 2 sezonda takımın başında yer alan antrenör İlker Alkan'la sözleşme yeniledi. Yeni sezonun çok farklı ve zor olacağını belirten Alkan, "Haklarını devreden çok takım var. İstikrar ve altyapı olmazsa olmazlarımızın başında geliyor. Bu kadar zor bir yıl da başta kulübüm olmak üzere bu ligde yer alan, çabalayan tüm kulüplere teşekkür eder yeni sezonun herkes için başarılı geçmesini dilerim" dedi.

Voleybol Şube Müdürü Meltem Sümerkan Aksoy ise, İlker Alkan'a güvendiklerini ve altyapıya ne kadar çok değer verdiğini iyi bildiklerini ifade etti.

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