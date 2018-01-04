Rosetti: "Biz futbolu mahvetmek istemiyoruz"

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Danışmanı ve FIFA Video Yardımcı Hakem (VAR) Danışmanı Roberto Rosetti, TFF'nin VAR projesine inandığını belirterek, "TFF bu şekilde daha fazla adaletin olacağına inanıyor. Biz futbolu mahvetmek istemiyoruz, ancak skandal diyebileceğiz önemli hakem hatalarının önüne geçmek istiyoruz" dedi.Süper Lig Hakemleri, Süper Lig Yardımcı Hakemleri, Kadın FIFA Hakemleri ve Kadın FIFA Yardımcı Hakemleri'nin katıldığı 2017-2018 Sezonu Kış Semineri, Antalya Belek'teki Calista Luxury Resort Otel'de devam ediyor.Seminerin üçüncü gününde, (A) Klasman Hakemleri ile (A) Klasman Yardımcı Hakemleri'nin de katıldığı oturumda, MHK Danışmanı Roberto Rosetti, İtalya'da bu sezon uygulaması başlatılan VAR sistemiyle ilgili bilgiler verdi. Sunumu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, TFF Başkan Vekilleri Servet Yardımcı ve Ali Dürüst, Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, (A) Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da izledi.Roberto Rosetti, VAR sunumu öncesinde yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın hazır bulunmasından dolayı memnunluk duyduğunu belirterek, "Kendisinin hakemlik tecrübesinden dolayı bizi anlayacağını düşünüyorum" dedi. Medyanın futboldaki yerinin ve mesajları kamuoyuna iletmesi açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Roberto Rosetti, "Biz de bu fırsatları kullanıyoruz. Biz bu seminerde 5 temel konuda çalıştık. Elle oynamalar, mücadele, taktik fauller, maç yönetimi gibi konuları anlatmaya çalışıyoruz. TFF hakemliği uluslararası direktifleri takip eden bir federasyondur. Türk hakemleri, FIFA ve UEFA müsabakalarında görev alıyor. Uluslararası müsabakalarda görev yapıyorlar. Türk takımları da uluslararası maçlar oynuyor. Bunun için FIFA ve UEFA'da bilmemiz gereken tek dil var. Bu seminer boyunca birkaç tane önemli konuyu medyayla paylaşmak istiyoruz" dedi.'VAR FUTBOL İÇİN BİR PROJEDİR'Daha sonra maçlarda çekilen pozisyonlar üzerine konuşan Roberto Rosetti, hakemlerin futbolun ruhunu ve güzelliğini korumak zorunda olduklarını söyleyerek, ciddi faullü oyunların mutlaka kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini kaydetti. Klip analizlerinde VAR uygulamasını anlatan Roberto Rosetti, "VAR hakemler için proje değildir. Bu futbol için bir projedir. Asıl hedef de futbolda daha fazla adalettir. Günümüzde 20 saniyede bir pozisyon incelenemez. Günümüzde 20 saniye içerisinde bütün medya vasıtasıyla herkes fikir sahibi oluyor. Karar verecek olan hakem de bundan habersiz. Bu proje sadece çok büyük bariz hatalarda hakeme yardım etmek için vardır" dedi.'SON KARARI HAKEM VERECEK'VAR'ın İtalya, Almanya, Brezilya, ABD'de uygulandığını hatırlatan Rosetti, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Türkiye de bu projenin içerisinde. Şu ana kadar 30'un üzerinde hakemle iletişim kurulamayan maç gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta Riva'da hakemle iletişim kurarak amatör maçlarla başlıyoruz. TFF projeye inanıyor. Aynı zamanda bu şekilde daha fazla adaletin olacağına inanıyor. Önümüzdeki Dünya Kupası'nda da FIFA VAR'ı kullanacak. Felsefesi en az müdahale, en fazla yarar sağlamak. Biz futbolu mahvetmek istemiyoruz, ancak çok skandal diyebileceğiz önemli hakem hatalarının önüne geçmek istiyoruz. VAR elbette çok mükemmel değil. Bunu biliyoruz. Fakat bazı çok önemli hataların önüne kesinlikle geçebiliriz. Elbette VAR hakemliği gri alanları kapsamıyor. Sadece bariz ve açık hataları kapsıyor. Son kararı hakem verecek. Hakem her zaman sahada kararı veren kişi olarak kalacak. Hakemler 4 önemli konuda maçın kaderini değiştiren konuda VAR'ı kullanacak. Bu projede operatörler de önemli. Operatörler mümkün olan en iyi görüntüyü yardımcı hakeme aktaracak. Bütün goller kontrol edilecek. Atak başlangıcında faul olup olmadığı kontrol edilecek. Golden önceki atakta muhtemel ofsayt kontrol edilecek. Çok açık şekilde yanlış verilen penaltı kontrol edilecek. Kırmızı kartlarda çok önemli. Biz futboldan şiddeti çıkarmak istiyoruz. Son konu da futbolcuya yanlış bir kart verilmesinin önlenmesi. Seri A'da her 3.5 maçta 1 düzeltme ortalaması var. Biz futbolun normal akışına etki etmek istemiyoruz."VAR sunumunun ardından FIFA kokartı takacak hakemler için tören düzenlendi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Protokol görüntü

- Kadın ve erkek hakemlerden görüntü

- Rosetti'nin sunumu

Haber: Süleyman EKİN-Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN- Emrah GÜL/ANTALYA-)



