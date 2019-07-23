Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

Ronei Gleison, yeniden Adanaspor'da

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, geçen sezon Brezilya'nın Sao Paulo ekibinde forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ronei Gleison'u transfer etti. Daha önce de turuncu-beyazlı takımda forma giyen Ronei Gleison, Adanaspor Başkanı Bayram...

Ronei Gleison, yeniden Adanaspor'da
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, geçen sezon Brezilya'nın Sao Paulo ekibinde forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ronei Gleison'u transfer etti.
Daha önce de turuncu-beyazlı takımda forma giyen Ronei Gleison, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Akgül ile İstanbul'da bir araya geldi. Taraflar arasında anlaşma sağlanmasının ardından Brezilyalı futbolcu, kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Geçen sezon Sao Paulo'da 35 maça çıkan Gleison 4 kez fileleri sarsıp 4 de asist yapmıştı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.