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Ronaldinho'dan Türk yapımı stada ziyaret

Siyamend Kaçmaz / Moskova,() -   Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'ndaki performansıyla 2000'li yıllara damgasını vuran ünlü futbolcu Ronaldinho, Dünya Kupası öncesi, Türk inşaat şirketi ESTA Construction tarafından inşa edilen Krasnodar...

Ronaldinho'dan Türk yapımı stada ziyaret

Siyamend Kaçmaz / Moskova,() -  

Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'ndaki performansıyla 2000'li yıllara damgasını vuran ünlü futbolcu Ronaldinho, Dünya Kupası öncesi, Türk inşaat şirketi ESTA Construction tarafından inşa edilen Krasnodar Stadyumu'nu ziyaret etti.
Aktif futbol hayatı boyunca dünya çapında onlarca ödül kazanan ve şu anda FC Barcelona'nın da marka elçileri arasında yer alan Ronaldinho, ziyaret kapsamında Krasnodar Akademisi'ndeki genç futbolcularla zaman geçirdi ve onlarla tecrübelerini paylaştı. Saha çalışmaları Nisan 2013'te başlayan ve 9 Ekim 2016'da tamamlanarak hizmete açılan Krasnodar Stadyumu, dünyanın teknolojik stadyumu olarak kabul ediliyor.

(FOTOĞRAFLI)

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