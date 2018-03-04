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Romalı Cengiz Ünder gollere devam ediyor

Napoli - Roma: 2 - 4 İSTANBUL / İtalya Serie A 27. hafta mücadelesinde Roma, deplasmanda lider Napoli'yi 4-2 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, Roma'nın ilk golüne imzasını attı. San Paolo Stadı'nda...

Romalı Cengiz Ünder gollere devam ediyor

Napoli - Roma: 2 - 4

İSTANBUL /

İtalya Serie A 27. hafta mücadelesinde Roma, deplasmanda lider Napoli'yi 4-2 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, Roma'nın ilk golüne imzasını attı.
San Paolo Stadı'nda oynanan karşılaşmada Roma'ya galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada Milli futbolcu Cengiz Ünder, 26 ve 73'üncü dakikalarda Edin Dzeko ile 79'uncu dakikada Diego Perotti kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise 6'ncı dakikada Lorenzo Insigne ve 90+2'nci dakikada Dries Mertens'den geldi.
Roma bu galibiyetle puanını 53'e çıkararak 3'üncü sıraya yükselirken, Napoli 69 puanla liderliğini korudu.
Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayıp 1 de gol bulan Cengiz Ünder, 72 dakika sahada kaldı. Son 5 lig maçındaki 5. golünü kaydeden genç yıldız, İtalyan basınından da övgü dolu sözler aldı.

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