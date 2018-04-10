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Roma'dan tarihi zafer!

İtalyan temsilcisi, 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında Barcelona'yı 3-0 mağlup etti Cengiz Ünder üçüncü golün asistini yaparak takımının yarı finale yükselmesinde büyük rol oynadı İSTANBUL,() UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final...

Roma'dan tarihi zafer!

İtalyan temsilcisi, 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında Barcelona'yı 3-0 mağlup etti

Cengiz Ünder üçüncü golün asistini yaparak takımının yarı finale yükselmesinde büyük rol oynadı

İSTANBUL,()

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Roma, kendi sahasında Barcelona'yı konuk etti. İtalyan temsilcisi 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında Katalan rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini Edin Dzeko açtı. Bosnalı oyuncu 6'ncı dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Roma, 58'inci dakikada Daniele De Rossi'nin penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkarttı. 73'üncü dakikada Patrik Schick'in yerine oyuna dahil olan Cengiz Ünder'in, 82'nci dakikada kullandığı köşe vuruşunda düzgün bir kafa vuruşu yapan Kostas Manolas, farkı 3'e çıkarttı ve tur için gereken skoru takımına sağladı. Mücadelenin kalan bölümünde Barcelona baskısını artırsa da yakaladığı gol fırsatlarından yararlanamadı ve Roma sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

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