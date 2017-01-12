Rodrigues: "Türkiye Ligi'nin sertliğine hazırım"

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues medya önünde imza attı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Reikerink'in görev vermesi halinde Konya maçında oynayabileceğini söyleyen Hollandalı oyuncu şunları söyledi:

"Çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Galatasaray gibi bir büyük camiaya geldiğim için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Galatasaray'da en iyi futbolu oynayıp bu formayı giyme şansını değerlendireceğim. Paok'daki durumundan dolayı 21 gündür antrenman yapmıyorum. Ama hocam bana şans verirse Konya maçında da elimden geldiği kadar hizmet etmek isterim. Bu benim gibi bir oyuncu için çok büyük fırsat.

"Benim özel pozisyonum sol taraf ama gerekirse sağ açıkta da oynayabilirim"

Galatasaray ile ilgili burada oynayan oyunculardan bilgiler aldım. Burada daha zor, daha sert bir ligin beni beklediğini bekliyorum. Oynatmak değil de daha çok oynatmamaya yönelik oyun var. Buna hazırım ve en iyi performansımı göstermek için çok çalışacağım. Dün ilk antrenmanınıma çıktım. Tüm arkadaşlar beni çok iyi karşıladılar. Ve takımda çok iyi, çok kaliteli futbolcular. Kendi adıma level atlamış gibi düşünüyorum daha kaliteli bir takımda oynayacağım. Benim özel pozisyonum sol taraf ama gerekirse sağ açıkta da oynayabilirim.

Levski Sofya'da da şampiyonluğa oynuyorduk Hatta şampiyonluğu son maçta kaybettik. Artak bu seviyede de şampiyonluk yarışında oynayan bir takımda oynamaya hazırım. "

LEVENT NAZİFOĞLU "RİEKERİNK İLE SONUNA KADAR BERABERİZ"

Galatasarayp'ın yeni transferi Rodrigues'in imza töreninde konuşan yönetici Levent Nazifoğlu, Ahmet Çalık'ın transferinin biraz sonra KAP'a bildirileceğini açıkladı. Nazifoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Antalya kampında basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısındaki bazı sözlerinin çarpıtıldığını söyledi ve teknik direktör Riekerink ile sezon sonuna kadar çalışacaklarının garantisini verdi. Nazifoğlu şunları söyledi:

"Podolski bizim futbolcumuz. Futbolcumuzla ilgilendikleri doğrudur. Ancak belli bir zamana kadar buna karşılık verebileceğimizi söyledik. İstediğimiz zamanda bitirmez iseler kaparız bu defteri.

Chedjou ile bir toplantı yaptık konuşup, kendisi ile ilgili kararlarımızı ilettik. Daha transfer yapacağız ama mevkisini söylemeyeceğim şimdilik. Podolski giderse muhakkak yapacağız. Podolski gitmez ise alternatiflere bakacağız.

Antalya'da bir sohbet toplantısı yapmıştık. Ben sizden kelimeleri seçip cımbızlayıp söylediklerimi çarpıtmayın diye istekde bulundum.. Yine aynı çarpıtmalar oldu. Galatasaray ligin bir numaralı favorisi değildir demedim. Sadece Bir numaralı favori diyemem 4 favoriden biridir dedim. Riekerink ile ilgili sezon sonunda bakacağız dedim. Eğer bırakacak olsak şimdi bırakırdık dedim, ama siz sezon sonunda bırakacağız diye haber yaptınız. Ve yine spekülasyon ortaya çıktı. Riekerink bu takımın antrenörüdür. Benim kadar da teknik direktörüne sahip çıkan başka yönetici de yoktur. Sezon sonunda bakacağız dedim ve sezon sonundaki takımın kriterine göre değerlendireceğiz dedim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rodrigues ile Levent Nazifoğlu'nun açıklamaları

-Detaylar

Haber: Kadir ÇETİNÇALI, kamera: Serhan TÜRK, İstanbul-

(fotoğraflı)