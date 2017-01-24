Rodallega resmen Trabzonspor’da

TRABZON, () - TRABZONSPOR Kulübü, forvet oyuncusu Hugo Rodallega’nın transferi konusunda Akhisar Belediyespor ve futbolcuyla anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bir süredir 31 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun transferi için görüşmelerini sürdüren bordo mavililer, mutlu sona ulaştı. Bugün İstanbul’da yapılan sağlık kontrolü ve görüşmelerin ardından Rodallega, kendisini bordo mavili renklere bağlayan imzayı attı. Hugo Rodallega bu sezon Akhisar Belediyespor formasıyla 17 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bildiride, “Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez'in kulübümüze transferi konusunda, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 600 bin Euro ödenecektir. Ayrıca profesyonel futbolcumuz Mustafa Yumlu'nun, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne bedelsiz olarak kesin transferine izin verilecektir” ifadelerine yer verildi.

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