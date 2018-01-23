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Robinho, İstanbul'a geldi

Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL, () Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un prensip olarak anlaşmaya vardığı Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, İstanbul'a geldi. Brezilya'nın Sao Paulo kentinden kalkan tarifeli sefer ile 23:30'da...

Robinho, İstanbul'a geldi

Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL, ()

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un prensip olarak anlaşmaya vardığı Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, İstanbul'a geldi.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinden kalkan tarifeli sefer ile 23:30'da Atatürk Havalimanı'na iniş yapan 33 yaşındaki yıldız futbolcuyu Sivassporlu kulüp yetkilileri karşıladı. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Robinho'nun, bu gece İstanbul'da kalarak yarın sabah saatlerinde Sivas'a gideceği kaydedildi. Demir Grup Sivasspor'un uzun süredir peşinde olduğu Robinho, yarın saat 16:30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kendisini resmen kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Robinho'nun havalimanından görüntüleri

- Genel detaylar

 

 

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