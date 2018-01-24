Robinho, ilk antrenmanına çıktı

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()-

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un flaş transferi Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho kırmızı-beyazlılar ile ilk antrenmanına çıktı.

Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe hareketleri yaptı. Top kapma çalışmasının ardından futbolcular çift kale maç yaptı. Kırmızı beyazlı ekibin 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho da ilk idmanına çıktı. Robinho'nun idmanda hırslı olduğu görüldü. Teknik direktör Aybaba, yıldız oyuncu ile yakından ilgilendi. Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz da izledi.

"ZOR BİR MAÇA ÇIKIYORUZ"

Teknik direktör Samet Aybaba antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Teleset Mobilya Akhisarspor maçı, iyi oynadığımız bir maçtı. Futbol adına kaldığımız yerden devam ettik. Ama skora yansıtmakta sıkıntı yaşadık. Oyuncularımın performansından ve mücadelelerinden çok memnunum. Önümüzde şimdi zorlu bir Malatya maçı var. Onlar da bizimle birlikte Süper Lig'e çıktılar. İyi takım oluşturdular. Kendi sahalarında iyi oynuyorlar. Başarılı bir takımları var. Zor bir maç olacak. Biz artık puan kaybetmek istemiyoruz. Bizim oluşturduğumuz takımın performansı belli. Orada da bu performansı yansıtıp bu maçtan 3 puan alarak dönmek istiyoruz" dedi.

"KALİTELİ FUTBOLCULARIN GELMESİNDEN MUTLUYUZ"

Robinho transferi hakkında da konuşan Aybaba, "Böyle kaliteli futbolcuların ülkemize gelmesinden mutluyuz. Yıllarca kaliteli oyuncuların ülkemize gelmesini savunduk. Bizim oyuncularımız da onlardan bir şeyler öğrensin. Şimdi bizim genç oyuncularımıza da yerli oyuncularımıza da görev düşüyor. Onlar da kendilerini biraz geliştirirlerse zaten bizim amacımız Türk futboluna katkı. Bu arkadaşımız da inşallah takımın içine katılır. Katkılı olur. Biz de hem böyle bir yıldızı seyrettirdiğimiz için, hem de ondan Sivasspor faydalandığı için mutlu oluruz. Bir transferimiz daha var. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Robinho'nun Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynama ihtimalini değerlendiren Aybaba, "Kendisi bireysel çalışmış. Ligleri bittikten sonra çalışmaya devam etmiş. Buradaki performansına bakacağız. Robinho'nun da diğer oyunculardan bir farkı yok. Kim hak ediyorsa oynayacak. Biz de ayrım yoktur. Sahadaki performansı oynamasını gerektiriyorsa oyuncu arkadaşımız oynuyor. Diğeri onun yerine geçmek için çalışacak. Hazırlık durumuna göre bakıp değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

-Robinho'nun görüntüleri

-Aybaba ve Robinho'nun birlikte görüntüsü

-Aybaba'nın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

