Robin van Persie resmen Feyenoord'da

İSTANBUL, ()

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Fenerbahçe'den Robin van Persie'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, eski futbolcuları Robin van Persie ile anlaşma sağlandığını duyuruldu. Yıldız oyuncu pazartesi günü Rotterdam'a giderek resmi sözleşmeye imza atacak.

Feyenoord Kulübü'nden sözleşme detaylarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Robin van Persie'nin tanıtım videosu