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Roberto Soldado: "Valencia'nın düzenleyeceği büyük şölene katılamayacağım"

İSTANBUL,() -  Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, yarın Mestalla'da düzenlenecek Valencia CF Efsaneler ekibi ile İspanyol Futbolu Efsaneleri arasında düzenlenecek gösteri maçına katılamayacağını ifade etti.  Soldado, sosyal medya hesabı...

Roberto Soldado: "Valencia'nın düzenleyeceği büyük şölene katılamayacağım"

İSTANBUL,() - 
Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, yarın Mestalla'da düzenlenecek Valencia CF Efsaneler ekibi ile İspanyol Futbolu Efsaneleri arasında düzenlenecek gösteri maçına katılamayacağını ifade etti. 
Soldado, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın idmanı olduğu için organizasyona katılamayacağını belirtti. Soldado şu ifadeleri kullandı: "Ne yazık ki yarın Valencia'nın düzenleyeceği büyük şölene katılamayacağım. Takımla birlikte antrenmanda yer alacak olmam Valencia'ya gitmemi engelledi. Ancak tüm Valencia taraftarları için harika bir ogranizasyon olacağından şüphem yok. Herkese kucak dolusu sevgiler..."

(FOTOĞRAFLI)

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