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Rizesporlu Morozyuk'un eşinden iyi haber

Aytekin KALENDER/RİZE,() Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Ukraynalı oyuncusu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk geçirdiği trafik kazası sonrası 'çok şükür hayattayım' mesajı paylaştı. Önceki gün Rize merkezden...

Rizesporlu Morozyuk'un eşinden iyi haber

Aytekin KALENDER/RİZE,()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Ukraynalı oyuncusu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk geçirdiği trafik kazası sonrası 'çok şükür hayattayım' mesajı paylaştı.
Önceki gün Rize merkezden Derepazarı istikametine giden taksi ile karşı yönden gelen otomobil Alipaşa mevkisinde çarpıştı. Kazada, takside bulunan Irina Morozyuk yaralandı. Morozyuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yüzünde yaralar oluşan Irina Moroziuk, sosyal medyada fotoğrafını, "Tanrıya çok şükür hayattayım. Beni merak eden herkese teşekkür ederim. Bugün benim ikinci doğum günüm" notuyla paylaştı.
Bu arada Moroziuk'un sağlık durumunun iyi olduğu, evinde dinlendiği belirtildi. 

FOTOĞRAFLI
 

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