Rizespor ve Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL /

Çaykur Rizespor ve İstikbal Mobilya Kayserispor, "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle;

1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.03.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 10.03.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 09.03.2019 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-OSMANLISPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- OSMANLISPOR FK'nın 09.03.2019 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-OSMANLISPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.03.2019 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ALTINORDU A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca yarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü'nün 10.03.2019 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca yarınca PFDK'ya sevkine,

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü futbolcusu OKAN EKEN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GÜMÜŞHANESPOR Kulübü'nün 10.03.2019 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca yarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.03.2019 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu NURETTİN ÇAĞLAR'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 10.03.2019 tarihinde oynanan KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR-TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca yarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ERGENE VELİMEŞESPOR Kulübü'nün 10.03.2019 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞESPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 10.03.2019 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-ESENLER EROKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ESENLER EROKSPOR Kulübü'nün 10.03.2019 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-ESENLER EROKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- PAYASSPOR Kulübü'nün 10.03.2019 tarihinde oynanan PAYASSPOR-KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

PAYASSPOR Kulübü teknik sorumlusu MEHMET SEÇKİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.03.2019 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.