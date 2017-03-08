Rizespor'un 53 taraftarı hakkında 'hakaret' soruşturması

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - ÇAYKUR Rizespor’un Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle tribünlerde ve sosyal medya paylaşımlarında, kulübün yönetici, teknik heyet ve sporcularına yönelik küfür eden ve hakaretlerde bulunan 53 taraftar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili Çaykur Rizespor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle bazı taraftarların, karşılaşmalar sırasında tribünlerden, sonrasında da sosyal medya hesapları aracılığıyla futbolcu, teknik heyet ve yönetim kurulunu hedef alan hakarete varan küfürlerle dolu tezahüratlar, söylemler ve paylaşımlarda bulunduklarına belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Bizim için taraftarlık, iyi günde ve kötü günde takımını her durum ve koşulda, fair - play içerisinde desteklemektir. Eleştiri de mutlak bir haktır. Ancak, bu hakkı kullanmanın da belirli kurallar içerisinde olması gerekir. Bir başkasının kişilik haklarını çiğneyerek yapılan eylem, eleştiri değil kanunlarımıza göre açıkça suçtur. Müsabaka esnasında tribünlerden edilen galiz küfür ve hakaretleri yapan kişiler, stat güvenlik kameraları vasıtasıyla Spor Şube ve Savcılık tarafından çok detaylı bir incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu şekilde tespit edilen 17 şahıs ile sosyal medya paylaşımlarda bulunan 36 kişi olmak üzere 53 kişi hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülmektedir."

Sportif anlamda kötü gidişi kullananların kulübün başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktör ve futbolcuları hedef aldığına yer verilen açıklamada, "Yönetim kurulumuz görev yaptığı süre boyunca eleştirilere hep açık olmuş, eleştirilerin belirli sınırlar içinde olması gerektiği, hakaret içermemesi gerektiği hususlarını hep hatırlatmıştır. Ancak geçen süre içinde eleştiri tarzlarında hiç bir değişme olmamış, hakarete varan eleştiriler devam etmiştir. Yapıcı şekildeki uyarılar da yetmedi, konu artık yargıda. Yönetim kurulumuzca yargı kararlarına saygı duyulacak olup, kamuoyunun da bu konuda saygı göstermesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.