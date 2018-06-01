Rizespor Basın Sözcüsü: "Şampiyonluk hevesini yaşayamadık"

Aytekin KALENDER/RİZE, ()



ÇAYKUR Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, kulüp olarak maddi ve manevi zorluk içerisinde olduklarını belirterek, “Şampiyon olduktan hemen sonra önümüze dosyalar geldi. Şampiyonluk hevesini yaşayamadık bile" dedi.

Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Çaykur Rizespor’un maddi ve manevi olarak zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Şampiyonluğun hevesini yaşamadıklarını anlatan Bakır, "Geçen yıl ligini zirvede bitiren bir takımın yöneticileriyiz fakat şampiyonluğun hevesini yaşayamadık. Şampiyon olduk, önümüze hemen dosyalar çıkmaya başladı. Hikmet Karaman ile yaşadığımız sıkıntılar, maliyetli oyuncular bizi zorladı. Şu an hukuki olarak futbolcular ile alakalı tek dosyamız Jacob Jantscher’ın dosyasıdır. Biz bu konuda da haklı olduğumuza inanıyoruz ve lehimize bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Bizim bütün amacımız başka bir dosyanın oluşmasını engellemektir" diye konuştu.

"TRANSFER KONUSUNDA GİRİŞİMLERİMİZ SÜRÜYOR"

Gelecek yılın planlamasını yapmakta zorlandıklarını kaydeden Bakır, şöyle devam etti:

"Transfer konusunda girişimlerimiz sürüyor. Bir taraftan bu görüşmeler sürerken yeni sezon kamp çalışmaları için planlama yapıyoruz. Amacımız gelecek yılların Çaykur Rizespor’unu hazırlamak. Camiamıza layık bir kadro kurmayla uğraşıyoruz. Bu çalışmaları profesyonel transfer ekibimiz yürütüyor. Bununla birlikte bir basın mensubu çıkmış bizimle ilgili transfer görüşmelerini güya orada burada, kafelerde yapıyormuşuz diye yazıyor. Çaykur Rizespor Kulübü kafelere düşürülmez. Bu duruma en başta başkanımız Hasan Kemal Yardımcı izin vermez. Bizim Ankara'da görüşme yaptığımız yerler bellidir. Biz transferlerimize çok istisnai durumlar dışında Rize'de imza attıracağız. Taraftarlarımız her habere itibar etmesinler. Kimsenin asparagas haberler ile kulübümüzü yıpratmaya hakkı yoktur. Bu haberler moralimizi bozsa da şevkimizi kırmıyor. Asılsız haberlerin kimseye bir fayda sağladığı yok, aksine Çaykur Rizespor'a zarar veriyorlar."

‘TRANSFERDE ŞOV RİZE’YE İHANET OLUR’

Sürekli eski yönetimle bir kıyaslanmaya maruz kaldıklarını ve bunu doğru bulmadığını ifade eden Bakır şunları söyledi:

Eski yönetim başarılı olsaydı zaten yenisine gerek duyulmazdı. Bazı şeyler yolunda gitmediği için yönetim değişmiş olabilir. Eski yönetimi de bu kıyasla töhmet altında bırakmaya gerek yok. Hepsi bu şehrin insanları. Bütün yöneticilerimiz Rizespor için gayretle çalışıyor. Bir görev bölümü yapıldı, herkes kendi işini takip ediyor. Sorumluluklar verilmiş. Taraftarımızın yönetim transfer işini beceremediği için gecikme yaşanıyor algısına düşmemesi lazım. Biz yönetim olarak diğer sorunları görmezden gelip, transfer şov yaparak kimseye şirin gözükme niyetimizi yok. Böyle hareket etmek Rize’ye ihanet olur."

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